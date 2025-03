Il prossimo incontro di Serie A tra Lecce e Milan, che si terrà l'8 marzo alle 18:00, sarà visibile esclusivamente su Dazn, la piattaforma di streaming che detiene i diritti per la trasmissione del match. Per tutti i tifosi che si trovano in Italia, l'applicazione Dazn è facilmente accessibile su dispositivi mobili, smart TV e console di gioco. Tuttavia, anche coloro che si trovano all'estero non dovranno perdersi l'azione. Grazie alla possibilità di utilizzare una VPN, è possibile simulare la propria posizione in Italia e accedere alla partita tramite il proprio account Dazn. Di seguito, esploreremo come arrivano le due squadre a questo incontro.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lecce - Milan in TV e streaming

La partita Lecce - Milan è prevista per le 18:00 dell'8 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Lecce arriva a questa sfida con un periodo di forma altalenante. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La vittoria, arrivata contro una delle squadre più in difficoltà, ha permesso ai salentini di mantenere una posizione di sicurezza in classifica, ma il team ha anche mostrato evidenti limiti, specialmente nelle sconfitte contro squadre più forti. Attualmente, il Lecce occupa la 16ª posizione in Serie A, con la salvezza che resta l'obiettivo primario per la squadra di Marco Baroni.

Il Milan, invece, sta attraversando un periodo di forma abbastanza contrastante. Le ultime cinque partite hanno visto i rossoneri conquistare due vittorie, ma anche soffrire due sconfitte pesanti. In particolare, l'ultima sconfitta contro una diretta concorrente alla zona Champions League ha lasciato il segno, facendo salire la tensione in casa Milan. Con una classifica che li vede al 9° posto, la squadra di Stefano Pioli è ancora in lizza per un posto nelle competizioni europee, ma le recenti prestazioni hanno messo in discussione la solidità del progetto. La partita contro il Lecce sarà fondamentale per ritrovare il giusto slancio.

Probabili formazioni Lecce - Milan

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Tete Morente, Rebic, Karlsson. All. Giampaolo.

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire l'incontro tra Lecce e Milan, l'accesso al match può risultare complicato a causa delle restrizioni geografiche. Tuttavia, c'è una soluzione semplice: l'uso di una VPN. Utilizzando una delle migliori VPN, potrete cambiare la vostra posizione virtuale e accedere al servizio Dazn come se foste in Italia. Tra le VPN più consigliate per questa operazione ci sono ExpressVPN, NordVPN e CyberGhost, che offrono connessioni veloci e sicure, garantendo una visione fluida e senza interruzioni. Così facendo, non perderete nemmeno un minuto dell'azione, ovunque siate nel mondo.