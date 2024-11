Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lille - Juventus in TV e streaming

La partita tra Lille e Juventus prevista per le 21:00 del 5 novembre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming su Sky GO e su NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Lille: i francesi si presentano come la sorpresa del girone con 6 punti in classifica, frutto di due prestigiose vittorie contro le squadre di Madrid dopo la sconfitta iniziale con lo Sporting. Il Lille cerca di scrivere la storia: dopo aver battuto i campioni in carica del Real Madrid nell'ultima partita casalinga, punta a vincere due gare interne consecutive in Champions per la prima volta. La squadra di Genesio si distingue per l'efficacia delle sostituzioni, con tre dei quattro gol segnati realizzati da giocatori subentrati, e può contare su Jonathan David, autore di sei reti nelle ultime otto partite di Champions. Il loro approccio è caratterizzato da grande pragmatismo, come dimostrano i soli 18 tiri effettuati finora, il secondo dato più basso della competizione.

Situazione Juventus: i bianconeri arrivano a questo storico primo confronto con il Lille dopo lo scivolone interno contro lo Stoccarda, che ha interrotto l'ottimo avvio con Thiago Motta (vittorie contro PSV e Lipsia). La Juventus deve fare i conti con un trend negativo contro le squadre francesi, avendo perso tre delle ultime quattro partite in Champions, incluse entrambe le sfide col PSG nella stagione 2022/23. La squadra sta attraversando una fase di rinnovamento, come testimoniato dai nove esordienti in Champions quest'anno, il numero più alto dal 2012/13.

Probabili formazioni Lille - Juventus

Lille (4-2-3-1) - Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Mukau; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All.: Genesio.

Juventus (4-2-3-1) - Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Motta.

Come vedere Lille - Juventus dall'estero

Per gli appassionati che saranno all'estero e non vedono l'ora di seguire la sfida tra Juventus e Stoccarda, per fortuna abbondano le soluzioni utili al fine di aggirare le limitazioni. Infatti, l'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) affidabile e di alta qualità è possibile accedere con semplicità ai contenuti italiani, incluse le trasmissioni sportive, indipendentemente da dove ci si trova.