Il 20 aprile alle ore 20:45 va in scena uno degli scontri più interessanti della 33ª giornata di Serie A: Milan - Atalanta. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e sarà visibile in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione in streaming del campionato italiano. Per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi nemmeno un minuto della partita, anche se si trovano fuori dall’Italia, ci sono soluzioni pratiche per accedere al match, ovunque ci si trovi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan - Atalanta in TV e streaming

La partita Milan - Atalanta è prevista per le 20:45 del 20 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Milan arriva a questa sfida con un andamento altalenante: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato. Nonostante alcune buone prestazioni, la squadra rossonera fatica a trovare continuità e, attualmente, occupa il 9° posto in classifica. L'obiettivo di rientrare nella zona Europa si fa sempre più complicato, ma lo scontro diretto con l’Atalanta rappresenta un’occasione per rilanciare le ambizioni.

L'Atalanta di Gasperini si presenta al match con un bilancio altrettanto contrastante: 3 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime sei gare di campionato, a testimonianza di una squadra capace di dominare ma anche di inciampare in momenti di distrazione. Nonostante ciò, la Dea occupa il 3° posto in classifica, forte di un reparto offensivo tra i più prolifici della Serie A. Una vittoria contro il Milan potrebbe consolidare la posizione Champions e dare continuità in vista del rush finale di stagione.

Probabili formazioni Milan - Atalanta

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi fuori dall’Italia e vuoi seguire Milan - Atalanta in diretta, puoi comunque accedere alla diretta streaming su DAZN utilizzando un'ottima VPN. Le VPN permettono di collegarti a un server italiano, aggirando le restrizioni geografiche della piattaforma. Tra le migliori VPN per lo streaming ci sono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, note per la velocità e l’affidabilità. Una volta connesso a un server in Italia, ti basterà accedere con il tuo abbonamento DAZN per vedere la partita come se fossi a casa.