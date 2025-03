L'attesissimo incontro tra Milan e Como si svolgerà il 15 marzo alle ore 18:00 e sarà visibile esclusivamente in streaming su DAZN. Per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi questa sfida, l'ideale è iscriversi al servizio di streaming sportivo, che offre la copertura della Serie A in diretta. Se vi trovate all'estero, non preoccupatevi: grazie alle VPN, sarà possibile accedere alla piattaforma DAZN, aggirando eventuali restrizioni geografiche. La scelta di una VPN di qualità permetterà di cambiare la vostra posizione virtuale e di godervi la partita come se foste in Italia.

Dove vedere Milan - Como in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Il Milan arriva a questo incontro dopo un periodo altalenante: nelle ultime cinque partite ha collezionato 2 vittorie e 3 sconfitte. La squadra di Stefano Pioli sta lottando per tornare tra le prime posizioni della classifica, ma al momento si trova al 9° posto con 41 punti. Dopo una convincente vittoria contro il Napoli, i rossoneri hanno incontrato difficoltà, cedendo punti contro squadre come Fiorentina e Sampdoria. La partita contro il Como rappresenta quindi una buona occasione per rialzare la testa e tornare a conquistare punti fondamentali in ottica Europa.

Il Como, dal canto suo, non sta attraversando un momento facile: nelle ultime cinque partite ha ottenuto 1 pareggio, 2 sconfitte e 2 vittorie. Con un rendimento altalenante, la squadra di Moreno Longo occupa il 13° posto in classifica con 31 punti, lontano dalla zona retrocessione ma comunque alla ricerca di punti preziosi per una tranquilla salvezza. Dopo la sconfitta con la Juventus e il pareggio contro il Verona, i lariani cercheranno di approfittare delle difficoltà del Milan per mettere in difficoltà i rossoneri e agguantare un risultato positivo.

Probabili formazioni Milan - Como

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Diao, Strefezza. All. Fabregas.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall'Italia e desiderate guardare Milan-Como su DAZN, potrete utilizzare una VPN per aggirare le restrizioni geografiche.