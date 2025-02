Il 2 febbraio alle 18:00 si disputerà uno degli incontri più attesi della Serie A: il derby di Milano tra il Milan e l'Inter. Se non volete perdervi neanche un minuto di questo spettacolare match, potete seguire la partita in diretta su diversi canali e piattaforme di streaming. In Italia, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sports 251 e NOW. Tuttavia, se vi trovate all'estero, non preoccupatevi, perché ci sono modi anche per voi. Scopriamo insieme come seguire l'incontro da ogni parte del mondo.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan - Inter in TV e streaming

La partita Milan - Inter è prevista per le 18:00 del 2 febbraio e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Il Milan si presenta a questa sfida con un mix di risultati nelle ultime cinque partite. I rossoneri hanno ottenuto due pareggi, due vittorie e una sconfitta. Dopo aver superato il Lecce e il Bologna, sono rimasti bloccati contro l'Empoli e il Verona, con una deludente sconfitta contro la Fiorentina. Nonostante la forma altalenante, il Milan cercherà di sfruttare la motivazione di questo derby per rilanciarsi in classifica. Attualmente occupano il settimo posto, con un obiettivo chiaro: recuperare terreno per qualificarsi alle competizioni europee.

Dall'altra parte, l'Inter arriva a questo derby con una forma decisamente più positiva. Con quattro vittorie consecutive e un pareggio nelle ultime cinque partite, i nerazzurri sono in un momento di grande fiducia. L'Inter ha battuto squadre come la Sampdoria e il Cagliari, e ha ottenuto un importante pareggio contro la Juventus. Con un attacco incisivo e una difesa solida, la squadra di Simone Inzaghi è al secondo posto in classifica e punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della Serie A. Il derby sarà una sfida cruciale per cercare di mantenere la pressione sulla capolista.

Probabili formazioni Milan - Inter

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham. All. Conceiçao.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

Come vedere Milan - Inter dall'estero

Se vi trovate all'estero e desiderate guardare Milan Inter, la soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN. Con una VPN, potrete connettervi a server in Italia e accedere ai servizi di streaming che trasmettono la partita, come DAZN o NOW, come se foste nel nostro paese. In questo modo, non solo avrete accesso al match in diretta, ma potrete anche godere della qualità video. Assicuratevi di scegliere una VPN affidabile e veloce per non perdere nemmeno un momento di questa attesissima sfida.