La sfida tra Milan e Juventus, in programma per la tredicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà sabato 23 novembre alle 18:00 allo stadio Meazza di Milano. Questa partita si preannuncia particolarmente equilibrata, considerando la storia dei confronti tra le due squadre.

Il Milan ospita la Juventus in una sfida ricca di storia e tradizione, con un bilancio casalingo che vede i rossoneri in leggero vantaggio: 30 vittorie del Milan, 34 pareggi (record di pareggi interni per i rossoneri contro una singola avversaria) e 25 successi della Juventus. Un dato interessante riguarda gli ultimi confronti: la Juventus ha segnato solamente due gol nelle ultime sette sfide di Serie A contro il Milan dal maggio 2021, rendendo i rossoneri una delle squadre più efficaci difensivamente contro i bianconeri in questo periodo, secondi solo al Venezia per minor numero di reti subite.

Dove vedere Milan - Juventus in TV e streaming

La partita Milan - Juventus prevista per le 18:00 del 23 novembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 17:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: i rossoneri attraversano un momento delicato, avendo raccolto solo 18 punti finora, un rendimento inferiore rispetto alle ultime quattro stagioni. La squadra ha perso l'ultima partita casalinga contro il Napoli e rischia due sconfitte consecutive in casa, cosa non accaduta dal 2023. Il Milan si distingue per il possesso palla efficace, avendo vinto entrambe le partite in cui ha avuto meno del 50% di possesso. Rafael Leão è il giocatore con più dribbling riusciti nel 2024 (74) e potrebbe raggiungere la doppia cifra di reti per il terzo anno solare consecutivo.

Situazione Juventus: i bianconeri arrivano alla sfida con statistiche difensive impressionanti, avendo registrato nove clean sheet nelle prime 12 partite, un record eguagliato solo dalla stessa Juventus nel 2014/15. La squadra ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle prime cinque trasferte e guida il campionato per possesso palla (61.6%) e sequenze di almeno 10 passaggi terminate con tiro o tocco in area (62). Da segnalare la presenza del giovane Kenan Yildiz, che potrebbe diventare il settimo giocatore più giovane a segnare cinque reti in Serie A con la maglia bianconera. Tuttavia, l'attacco ha faticato contro il Milan recentemente, con solo due gol nelle ultime sette sfide di Serie A dal maggio 2021.

Probabili formazioni Milan - Juventus

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.

Come vedere Milan - Juventus dall'estero

Per i tifosi del Milan e della Juventus che nella giornata di domani per un motivo o per un altro saranno all'estero, e vogliono comunque seguire la partita di Serie A, esiste per soluzione per accedere alla diretta con semplicità. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare ogni tipo di restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.