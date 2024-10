La sfida tra Milan e Napoli, in programma per la decima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà martedì 29 ottobre alle 20:45 presso lo stadio San Siro di Milano. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando i recenti sviluppi nella storia dei confronti tra le due squadre.

Il Napoli ha mostrato una notevole solidità nelle trasferte contro il Milan, rimanendo imbattuto in otto delle ultime nove gare di Serie A giocate a San Siro (5 vittorie, 3 pareggi), anche se ha perso la più recente per 1-0 l'11 febbraio scorso con gol di Theo Hernández. Il Milan, d'altra parte, ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite di Serie A contro il Napoli (1 pareggio, 1 sconfitta), un rendimento notevolmente migliore rispetto alle 22 sfide precedenti dove aveva ottenuto solo 3 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte.

Foto di AnnRos da Pixabay

Dove vedere Milan - Napoli in TV e streaming

La partita Milan - Napoli prevista per le 21:00 del 29 ottobre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: il Milan si appresta ad affrontare il Napoli in un momento particolare della stagione. I rossoneri stanno attraversando un periodo positivo in casa, avendo mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite di Serie A e avendo vinto tre gare casalinghe consecutive senza subire gol. Tuttavia, dovranno fare a meno di Theo Hernández per squalifica, un'assenza significativa considerando che nelle ultime tre stagioni la percentuale di vittorie con lui in campo è del 54%, mentre scende al 29% senza di lui.

Situazione Napoli: il Napoli arriva a questa sfida con un ottimo rendimento in trasferta, essendo imbattuto nelle ultime tre gare esterne di Serie A (2 vittorie, 1 pareggio), un netto miglioramento rispetto alle precedenti 13 trasferte. I partenopei vantano anche il miglior rendimento realizzativo nelle partite giocate di martedì, con una media di 2.4 gol segnati in 13 match.

Probabili formazioni Milan - Napoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Come vedere Milan - Napoli dall'estero

Per i tifosi del Milan e del Napoli che oggi si trovano all'estero e desiderano seguire la partita di Serie A, esiste una semplice ed efficace soluzione per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.