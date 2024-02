La partita tra Milan e Napoli, che conta per la ventiquattresima giornata della Serie A 2023/24, si terrà presso lo stadio Meazza di Milano domenica 11 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 20:45. C'è stato un notevole equilibrio nelle ultime dieci sfide tra queste due squadre in Serie A: tre vittorie ciascuna e quattro pareggi. Questo segna un cambiamento rispetto ai precedenti dieci incontri, in cui il Napoli aveva ottenuto sette vittorie (due pareggi e una sconfitta).

Dove vedere Milan - Napoli in TV e streaming

La partita Milan-Napoli prevista per le 20:45 sarà trasmessa in diretta e unicamente su DAZN, con la trasmissione che inizierà alle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: Il Milan mantiene una striscia di imbattibilità in campionato che risale al 9 dicembre, quando è stata sconfitta dall'Atalanta. Da allora, ha ottenuto sei vittorie e due pareggi. Nell'ultima partita, ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Frosinone, con Jovic che si è distinto segnando quattro gol dei cinque totali dopo essere subentrato.

Situazione Napoli: La squadra campione d'Italia 2022/23 sta attraversando una stagione caratterizzata da alti e bassi. Dopo aver ottenuto due vittorie nelle ultime tre partite, ha subito sconfitte contro squadre di rilievo come Roma, Juventus e Inter (con un'altra sconfitta contro il Torino nel mezzo). Nel primo incontro tra queste squadre, il risultato è stato un pareggio per 2-2.

Probabili formazioni Milan - Napoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri

Come vedere Milan - Napoli dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.