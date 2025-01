Il 26 gennaio alle 12:30 si terrà un’importante sfida di Serie A tra il Milan e il Parma. La partita, che si preannuncia intensa, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Se vi trovate all'estero e desiderate seguire l'incontro, non preoccupatevi: potrete guardarlo tranquillamente in streaming. L’unico requisito è l’accesso a una connessione internet e una buona VPN, che vi permetterà di aggirare eventuali restrizioni geografiche e di godervi la partita come se foste in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan - Parma in TV e streaming

La partita Milan - Parma è prevista per le 12:30 del 26 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

Il Milan si presenta a questa partita con un andamento abbastanza altalenante nelle ultime cinque gare, in cui ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La squadra di Stefano Pioli si trova attualmente all'8° posto in classifica, con la necessità di tornare alla vittoria per mantenere vive le speranze di lottare per una posizione nelle competizioni europee. Le ultime prestazioni, sebbene non perfette, hanno mostrato una squadra solida, che dovrà però cercare maggiore continuità per superare squadre più compatte.

Dall’altro lato, il Parma non sta vivendo un momento facile. Con 2 sconfitte, 1 vittoria e 2 pareggi nelle ultime 5 gare, la squadra di Fabio Pecchia si trova al 16° posto in classifica e ha bisogno di un successo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nonostante qualche sporadico spunto positivo, il Parma ha faticato a trovare la forma giusta e dovrà cercare di migliorare in trasferta per conquistare punti cruciali nella lotta per la salvezza.

Probabili formazioni Milan - Parma

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Djuric. All. Pecchia.

Come vedere Milan - Parma dall'estero

Se vi trovate all’estero, non dovrete preoccuparvi di perdere l’incontro. DAZN è il principale broadcaster che trasmetterà la partita, ma per chi si trova fuori dall’Italia potrebbero esserci delle restrizioni geografiche. La soluzione? Utilizzare una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Una VPN vi permetterà di “spostare” la vostra connessione internet come se foste in Italia, rendendo possibile l'accesso ai contenuti di DAZN senza problemi. Ricordate che è importante scegliere un servizio VPN affidabile per garantire una visione fluida.