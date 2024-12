La sfida tra Milan e Roma, valida per la diciottesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà domenica 29 dicembre alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. I precedenti recenti vedono un netto dominio rossonero.

Il Milan è imbattuto nelle ultime nove sfide di Serie A contro la Roma, con sei vittorie e tre pareggi, mantenendo una media realizzativa di 2.2 gol a partita. L'ultimo successo giallorosso risale al 27 ottobre 2019 (2-1 con reti di Dzeko e Zaniolo).

Foto di jarmoluk da Pixabay

Dove vedere Milan - Roma in TV e streaming

La partita Milan - Roma prevista per le 20:30 del 29 dicembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 20:00.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: i rossoneri stanno vivendo una stagione di contrasti nelle partite casalinghe, con un record di clean sheet (almeno sei nelle prime otto gare, come nel 2002/03) ma anche difficoltà realizzative (zero gol in tre delle ultime quattro gare interne). La squadra è tra le più offensive del campionato con 436 tocchi in area avversaria. Reijnders si sta rivelando determinante con 10 partecipazioni a gol stagionali (8 reti, 2 assist) ed è uno dei soli due centrocampisti con almeno 20 tiri e 20 dribbling riusciti nel torneo.

Probabili formazioni Milan - Roma

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

Come vedere Milan - Roma dall'estero

Per i tifosi del Milan e la Roma che nel corso della giornata di dopodomani si troveranno all'estero, pur non volendo rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.