La sfida tra Milan e Roma rappresenta un'opportunità di riscatto per entrambe le squadre. I rossoneri hanno subito una sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro la Dea, mentre Mourinho è uscito contro la Lazio. La partita si svolgerà a San Siro, con uno stadio esaurito, alle 20:45. L'arbitro sarà Guida, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cecconi, mentre il quarto ufficiale sarà Jan Luca Sacchi, che sostituisce Abisso. Nel VAR, infine, saranno presenti Mazzoleni e La Penna.

Il Milan mantiene un'imbattibilità di quattro partite consecutive in Serie A, con tre vittorie e un pareggio. Nell'ultima giornata, ha conquistato una vittoria per 3-0 in trasferta contro l'Empoli. Una nota interessante è che, fino a questo momento della sua carriera, Pioli non ha mai perso contro Mourinho.

La stagione dei giallorossi è stata caratterizzata da alti e bassi. Nelle ultime cinque partite, Mourinho ha ottenuto una vittoria sola contro il Napoli, registrando due pareggi e due sconfitte. Dopo la sconfitta nel derby ai quarti di Coppa Italia, la sfida contro il Milan rappresenta un confronto diretto per cercare di accedere alla zona Champions.

Dove vedere Milan - Roma in TV e streaming?

La partita Milan-Roma sarà trasmessa in modalità esclusiva su DAZN. Gli abbonati a Sky che hanno aderito all'abbonamento 'Zona DAZN' avranno la possibilità di seguire la partita anche sulla loro televisione, sintonizzandosi sul canale 214 di Sky.

Probabili formazioni di Milan - Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli