Il Milan si prepara alla sua sesta sfida nella Champions League 2024-2025, un appuntamento casalingo che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino europeo. La squadra di Paulo Fonseca, galvanizzata dalla vittoria per 3-2 contro lo Slovan Bratislava che l'ha portata al 16° posto nel girone, affronterà la Stella Rossa a San Siro mercoledì 11 dicembre, con fischio d'inizio alle ore 21:00.

I rossoneri arrivano all'appuntamento con il morale alto dopo tre vittorie consecutive in Champions League, e ora puntano al poker di successi che potrebbe mettere in cassaforte la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Di fronte troveranno una Stella Rossa che, nonostante il recente e roboante 5-1 rifilato allo Stoccarda, ha fin qui faticato nel torneo, avendo perso le prime quattro partite con scarti considerevoli prima di questa unica vittoria.

Dove vedere Milan - Stella Rossa in TV e streaming

La partita tra Milan - Stella Rossa prevista per le 21:00 dell'11 dicembre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming su Sky GO e su NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: i rossoneri vivono un momento straordinario in Champions League, con tre vittorie consecutive e la possibilità di raggiungere quota quattro, impresa che non riescono a compiere dal 2005. La squadra sta attraversando anche un periodo particolarmente prolifico, avendo segnato tre gol in ognuna delle ultime tre partite del torneo. Spiccano le prestazioni di Rafael Leão, protagonista assoluto nelle competizioni europee con 9 partecipazioni a gol dall'inizio della scorsa stagione, e Christian Pulisic, autore di 8 partecipazioni a gol nelle ultime 12 presenze europee. Il Milan, ancora imbattuto nei sei precedenti contro la Stella Rossa (2 vittorie e 4 pareggi), cerca quella vittoria che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione.

Situazione Stella Rossa: i serbi arrivano a San Siro dopo aver finalmente interrotto una striscia negativa di 14 partite consecutive senza vittorie in Champions, grazie al roboante 5-1 rifilato allo Stoccarda. Nonostante questo risultato positivo, il rendimento in trasferta contro le squadre italiane resta preoccupante, con un solo successo in 14 partite. Un dato interessante riguarda l'efficacia dei subentranti, che hanno realizzato ben 5 dei 9 gol totali della squadra in questa Champions, con una percentuale realizzativa del 38%. Da tenere d'occhio Silas Katompa Mvump, che ha segnato nelle ultime due partite e punta a diventare il primo giocatore della Stella Rossa dopo Savicevic a segnare in tre gare consecutive.

Probabili formazioni Milan - Stella Rossa

Milan (4-2-3-1): Maignan; T. Hernandez, Gabbia, Thiaw, Emerson Royal; Reijnders, Fofana; Loftus-Cheek, Chukwueze, Leão; Morata. All. Fonseca.

Stella Rossa (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye. All. Milojevic

Come vedere Milan - Stella Rossa dall'estero

