La sfida tra Milan e Udinese, in programma per l'ottava giornata della Serie A 2024/2025, si terrà sabato 19 ottobre alle 18:00 presso lo stadio San Siro di Milano. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando i recenti sviluppi nella storia dei confronti tra le due squadre.

L'Udinese si presenta a questa partita forte di un risultato storico: la vittoria per 1-0 ottenuta in trasferta contro il Milan il 4 novembre 2023. Questo successo ha segnato un momento significativo per i friulani, che ora puntano a realizzare un'impresa mai riuscita prima in Serie A: conquistare due vittorie consecutive fuori casa contro i rossoneri.

Dove vedere Milan - Udinese in TV e streaming

La partita Milan - Udinese prevista per le 18:00 del 19 ottobre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 17:00.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: il Milan si appresta ad affrontare l'Udinese in un momento delicato della propria stagione. I rossoneri arrivano a questa sfida dopo aver subito una sconfitta contro la Fiorentina, che ha interrotto una serie positiva in campionato. La squadra di Pioli cerca di evitare due sconfitte consecutive in Serie A, un evento che non si verifica da inizio 2023. Il bilancio stagionale del Milan è preoccupante, con quattro sconfitte nelle prime nove partite ufficiali, un rendimento che richiama alla memoria le difficili stagioni 2019/20 e 2012/13.

Situazione Udinese: L'Udinese, d'altra parte, si presenta a Milano con rinnovata fiducia. I friulani hanno mostrato un netto miglioramento nelle ultime 10 partite di campionato, vincendone sei, un rendimento che eguaglia i successi ottenuti nelle precedenti 46 gare di Serie A. Inoltre, l'Udinese può contare sul precedente favorevole della vittoria per 1-0 ottenuta a San Siro il 4 novembre 2023, anche se mai nella storia della Serie A i bianconeri sono riusciti a vincere due trasferte consecutive contro il Milan.

Probabili formazioni Milan - Udinese

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.

Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Come vedere Milan - Udinese dall'estero

Per i tifosi del Milan e dell'Udinese che si trovano all'estero e desiderano seguire la partita di Serie A, esiste una soluzione efficace per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.