Dove vedere Milan - Udinese in TV e streaming

Tra le partite della giornata numero 11 del campionato di Serie A ci sarà Milan - Udinese, che si terrà questa sera, 4 novembre 2023, alle ore 20:45. Se non volete perdervi nemmeno una partita siete nel posto giusto: di seguito vi elencheremo i metodi principali per vedere il match in TV e streaming, oltre a presentarvi le probabili formazioni delle due squadre.

Partita difficile per entrambe le squadre: il Milan sta cercando di riprendersi dopo il deludente pareggio contro il Napoli, che è arrivato dopo le sconfitte contro il PSG in Champions League e la Juventus in campionato. I giocatori come Leao devono ritrovare la fiducia in Serie A, prima di concentrarsi sulla prossima partita di Champions League contro il PSG, che si giocherà a San Siro mercoledì.

Dall'altra parte c'è l'Udinese. Nonostante siano quartultimi in classifica, gli uomini di Cioffi non hanno ancora vinto in questo campionato: hanno ottenuto sette pareggi e subito tre sconfitte finora. Cioffi è tornato in panchina ma il suo debutto non è andato come sperato, con un altro pareggio in trasferta contro il Monza.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV stasera, 4 novembre, alle 20:45 in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 231) e Sky Sport (canale 251). Se non avete un abbonamento a Sky, potreste pensare di approfittare dell'offerta che include Sky TV + Sky Sport a 30,90€, con in regalo una Nintendo Switch! Per scoprire maggiori dettagli riguardo questa eccezionale offerta, vi invitiamo alla lettura del nostro articolo dedicato.

Inoltre, potrete seguire il match in streaming sulle app di DAZN, SkyGo e NOW: su quest'ultima vi basterà scegliere il Pass Sport per seguire la Serie A TIM, le Coppe Europee e tanti altri campionati. Vi ricordiamo che le app sono accessibili da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Okafor, Giroud, Leao. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Cioffi.

Come vedere Milan - Udinese se siete all’estero

Se vi trovate all'estero, sia che risiediate o siate in viaggio, e non riuscite ad accedere ai contenuti del vostro account italiano di Amazon Prime Video, c'è una soluzione: l'utilizzo di una VPN. Questi servizi vi consentiranno di aggirare questo ostacolo, consentendovi di sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste fisicamente in Italia. Oltre a superare queste restrizioni, l'adozione di una VPN offre ulteriori vantaggi, garantendo una navigazione più privata e sicura, con la vostra identità online al sicuro. Ecco qui di seguito tre delle migliori opzioni disponibili per usufruire di questi benefici:

NordVPN NordVPN è fra le scelte migliori, se non la migliore, per il rapporto qualità/prezzo. Sicura, performante e davvero molto funzionale, questa VPN potrebbe essere davvero ciò che vi serve. Inoltre, potrete provare i servizi di NordVPN per 30 giorni e, se non sarete soddisfatti, otterrete un rimborso completo. VEDI OFFERTA ExpressVPN Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo. VEDI OFFERTA Surfshark Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese. VEDI OFFERTA

