Il Monza mira a mantenere una posizione tranquilla in classifica, sperando di posizionandosi sulla sinistra della classifica se il Torino non vince a Genova. Per l'Inter è fondamentale mantenere un margine di sicurezza rispetto alla Juventus e consolidare un vantaggio di almeno cinque punti sui bianconeri, che saranno impegnati martedì contro il Sassuolo.

La sfida di stasera all'U-Power Stadium di Monza si presenta significativa per entrambe le squadre. Nell'incontro dello scorso anno a Monza, la partita finì 2-2 con molte polemiche per una rete annullata ad Acerbi. Al ritorno, Palladino fece la differenza segnando con l'ex Caldirola. La direzione dell'arbitraggio sarà affidata ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini, assistito da Peretti e Dei Giudici, con Volpi come quarto ufficiale; il VAR sarà gestito da Aureliano, con Mazzoleni come assistente VAR.

Dove vedere Monza - Inter in TV e streaming?

Il confronto tra Monza e Inter sarà trasmesso in tempo reale su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Alessandro Budel. Inoltre, sarà trasmesso anche su Sky Sport, con la telecronaca a cura di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani, e sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per coloro che preferiscono la visione in streaming, la partita sarà accessibile attraverso le applicazioni di DAZN, SkyGo e Now.

Probabili formazioni di Monza - Inter

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Come vedere Monza - Inter dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.