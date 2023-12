Dove vedere Newcastle - Milan in TV e streaming

Questa sera alle ore 21:00 avrà luogo lo scontro fra Newcastle e Milan presso lo stadio St James' Park di Newcastle. Il match è valido per la sesta e ultima giornata del girone F di Champions League. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

Newcastle-Milan sarà quindi l'ultima partita del girone di Champions League per i rossoneri. La squadra di Pioli si presenterà al St. James’ Park, dove per sperare di qualificarsi agli ottavi sarà necessaria una vittoria.

Più nel dettaglio, per accedere alla top 16, sia il Milan che i britannici hanno bisogno dei tre punti e contemporaneamente della sconfitta del PSG a Dortmund. In caso di eliminazione dalla Champions, è in gioco anche il posto ai sedicesimi di Europa League, in uno dei gironi più equilibrati e aperti di questa edizione della massima competizione continentale per club.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in streaming stasera, 13 dicembre, alle 21:00 in diretta in esclusiva su Prime Video. Se siete in casa o fuori casa, potrete seguirla direttamente sull'app, che è compatibile anche con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Come vedere Newcastle - Milan se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.

NordVPN NordVPN è fra le scelte migliori, se non la migliore, per il rapporto qualità/prezzo. Sicura, performante e davvero molto funzionale, questa VPN potrebbe essere davvero ciò che vi serve. Inoltre, potrete provare i servizi di NordVPN per 30 giorni e, se non sarete soddisfatti, otterrete un rimborso completo. ExpressVPN Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l'abbonamento annuale a ExpressVPN. Surfshark Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla.

