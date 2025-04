Sabato 5 aprile alle ore 18:00, lo Stadio Ennio Tardini sarà il palcoscenico della sfida tra Parma e Inter, valida per la 31ª giornata di Serie A. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi: da un lato i crociati, impegnati nella lotta per la salvezza, dall'altro i nerazzurri, lanciati verso il titolo. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma di streaming accessibile tramite smart TV, PC, smartphone e tablet. Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app DAZN su console di gioco o dispositivi come Amazon Fire Stick e Chromecast.

Dove vedere Parma - Inter in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Il Parma si presenta a questo importante appuntamento con una serie di risultati piuttosto altalenanti nelle ultime cinque partite. La squadra ha ottenuto una sola vittoria, tre pareggi e una sconfitta, risultati che l’hanno mantenuta in una posizione precaria in classifica. Attualmente i gialloblù occupano la 16ª posizione con 26 punti, a pochi passi dalla zona retrocessione. La formazione allenata da Fabio Pecchia ha mostrato grande compattezza difensiva in alcuni frangenti, ma fatica a concretizzare le occasioni da gol. Contro l’Inter servirà una prestazione impeccabile, soprattutto sul piano tattico, per cercare di strappare almeno un punto a una delle squadre più in forma del campionato.

Dall'altra parte, l'Inter arriva al Tardini con un ruolino di marcia quasi perfetto. I nerazzurri hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, consolidando la loro leadership in classifica con 67 punti. La squadra di Simone Inzaghi sta attraversando un momento di grande fiducia, con un attacco prolifico e una difesa solida. Lautaro Martínez continua a essere il principale terminale offensivo, mentre il centrocampo garantisce equilibrio e qualità nella manovra. Con la corsa allo scudetto ancora aperta, l’Inter non può permettersi distrazioni e cercherà di chiudere il match nel minor tempo possibile per evitare sorprese.

Probabili formazioni Parma - Inter

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e volete seguire la partita in diretta su DAZN Italia, il modo più efficace è utilizzare una VPN. Una rete privata virtuale consente di modificare la propria posizione virtuale e accedere ai contenuti della piattaforma come se ci si trovasse in Italia. Alcune delle migliori VPN per lo streaming includono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, note per la loro velocità, stabilità e sicurezza. In questo modo, potrete godervi Parma - Inter senza interruzioni, ovunque vi troviate nel mondo.