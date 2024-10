Dove vedere RB Lipsia - Juventus in TV e streaming

La partita RB Lipsia - Juventus prevista per le 21:00 del 2 ottobre sarà trasmessa in diretta solo su Amazon Prime Video.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione RB Lipsia: Il RB Lipsia si appresta ad affrontare la Juventus in un inedito confronto di Champions League, essendo questa la prima volta che i tedeschi incontrano una squadra italiana nella massima competizione europea. Nonostante la sconfitta all'esordio contro l'Atletico Madrid, il Lipsia può contare sulle prestazioni di Benjamin Sesko, che ha segnato all'esordio in Champions League per la seconda stagione consecutiva. Se dovesse andare a segno anche contro la Juventus, Sesko eguaglierebbe il record di Christopher Nkunku, unico giocatore del Lipsia ad aver segnato sia nella prima che nella seconda giornata di Champions League.

Situazione Juventus: La Juventus arriva a Lipsia forte del convincente successo per 3-1 contro il PSV Eindhoven, ma con un bilancio preoccupante nelle trasferte europee. I bianconeri hanno infatti perso quattro delle ultime cinque partite fuori casa in Champions League, incluse le ultime tre consecutive. Questa è la striscia negativa più lunga in trasferta dal 2014. Tuttavia, la squadra di Thiago Motta si è distinta per la sua gioventù e freschezza, schierando contro il PSV la formazione titolare più giovane della prima giornata di Champions League, con un'età media di 25 anni e 149 giorni. Il 19enne Kenan Yildiz è entrato nella storia del club come il più giovane marcatore in Champions League/Coppa dei Campioni dal 1977.

Probabili formazioni RB Lipsia - Juventus

Lipsia (4-4-2) - Gulacsi; Simakan, Orban, Lukeba, Raum; Nuse, Haidara, Seiwald, Simons; Openda, Sesko. All.: Rose.

Juventus (4-2-3-1) - Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta.

Come vedere RB Lipsia - Juventus dall'estero

