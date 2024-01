Dove vedere Salernitana - Juventus in TV e streaming

Dopo l'incontro per la Coppa Italia di qualche giorno fa, oggi, 7 gennaio, alle ore 18:30 si scontreranno di nuovo Salernitana e Juventus presso lo stadio Arechi di Salerno. Il match è valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 e, se vi state chiedendo come vederlo, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

La Salernitana è partita con l'obiettivo di garantirsi la salvezza, ma finora il rendimento è stato deludente, occupando l'ultimo posto in classifica con 12 punti, a meno due dalla zona di salvezza. Nonostante il cambio in panchina con l'arrivo di Inzaghi, la squadra cerca continuità per evitare problemi in futuro. Nell'ultimo turno, hanno ottenuto una preziosa vittoria per 1-0 in casa contro l'Hellas Verona.

La Juventus, d'altro canto, è tornata a competere per i vertici della classifica dopo una stagione complicata. L'obiettivo dei bianconeri è il ritorno in Champions League, e attualmente si trovano al secondo posto con 43 punti, a soli due punti dalla vetta occupata dall'Inter e con un margine di dodici punti sul quinto posto. Nell'ultimo turno, hanno ottenuto una vittoria per 1-0 in casa contro la Roma.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV oggi, 6 gennaio, alle 12:30 in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati non dovranno, dunque, fare altro che collegarsi alle app da un qualsiasi dispositivo compatibile per godersi il match. Vi ricordiamo che DAZN è accessibile da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni di Salernitana-Juventus

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Sambia, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Come vedere Salernitana-Juventus se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.