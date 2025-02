Il 22 febbraio alle 18:00, il Torino ospiterà il Milan allo stadio Olimpico Grande Torino per un match di fondamentale importanza in Serie A. L'incontro sarà visibile esclusivamente in streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti esclusivi per trasmettere questa partita. Per gli appassionati di calcio, anche coloro che si trovano all'estero, non mancheranno opzioni per seguire l'evento. È sufficiente utilizzare una delle migliori VPN per aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming come se ci si trovasse in Italia. Con una VPN, sarà possibile scegliere un server situato in Italia, consentendo di guardare la partita comodamente, ovunque nel mondo.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Torino - Milan in TV e streaming

La partita Torino - Milan è prevista per le 18:00 del 22 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

Il Torino arriva a questo incontro con una forma altalenante nelle ultime 5 partite. La squadra di Ivan Juric ha ottenuto 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta, concludendo una serie di risultati che non l'ha fatta uscire dalla zona centrale della classifica. Recentemente, i granata hanno pareggiato con squadre come il Lecce e l’Atalanta, ma sono riusciti a ottenere una vittoria importante contro la Sampdoria, anche se la sconfitta con la Fiorentina ha rallentato la loro corsa. Attualmente, il Torino si trova 12° in classifica, cercando di migliorare la propria posizione con una prestazione solida contro il Milan.

Il Milan, invece, sta attraversando un periodo decisamente più positivo. Nelle ultime 5 partite, i rossoneri hanno registrato 3 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio. Con un ritmo che li ha mantenuti nelle zone alte della classifica, il Milan ha ottenuto vittorie fondamentali contro squadre come il Bologna e il Verona. L’unica sconfitta recente è arrivata contro il Napoli, ma il pareggio contro la Roma ha confermato la solidità della squadra. Con la determinazione di Stefano Pioli, il Milan si trova al 7° posto in classifica, cercando di consolidare la propria posizione per un possibile ritorno in Champions League.

Probabili formazioni Torino - Milan

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

Come vedere Torino - Milan dall'estero

Se vi trovate fuori Italia e volete seguire la partita tra Torino e Milan, la soluzione migliore è utilizzare una VPN. Le VPN consentono di connettersi a server in Italia, simulando la vostra presenza nel paese e permettendovi di accedere al servizio di streaming di DAZN come se foste in territorio italiano. Oltre a garantire la possibilità di guardare la partita, l’utilizzo di una VPN protegge anche la vostra connessione, migliorando la sicurezza durante la navigazione online. Assicuratevi di scegliere una delle VPN più affidabili per ottenere una connessione stabile e veloce per godervi il match senza problemi.