La sfida tra Udinese e Juventus, in programma per l'undicesima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà sabato 2 novembre alle 18:00 presso il BluEnergy Stadium di Udine. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando i recenti sviluppi nella storia dei confronti tra le due squadre.

La Juventus ha mostrato un dominio quasi assoluto nelle trasferte contro l'Udinese, rimanendo imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), con l'unica sconfitta risalente al 23 luglio 2020 (2-1 per i friulani). Tuttavia, va notato che l'Udinese ha vinto l'ultimo confronto diretto, imponendosi per 1-0 all'Allianz Stadium lo scorso 12 febbraio, e ora ha l'opportunità di ottenere due successi consecutivi contro i bianconeri, impresa che non riesce dal periodo 1961-1962, quando sulla panchina friulana sedeva Alfredo Foni.

Dove vedere Udinese - Juventus in TV e streaming

La partita Udinese - Juventus prevista per le 18:00 del 2 novembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 17:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Udinese: i friulani stanno vivendo un momento contrastante: da un lato mostrano un ottimo rendimento casalingo con quattro vittorie nelle prime cinque gare interne di questo campionato (1 sconfitta), dall'altro hanno perso quattro delle ultime sei partite complessive (2 vittorie). L'Udinese cerca di replicare il successo dell'ultimo confronto diretto (1-0 all'Allianz Stadium lo scorso febbraio) per ottenere due vittorie consecutive contro la Juventus, impresa che non riesce dal 1961-62. In attacco, Lorenzo Lucca si sta rivelando particolarmente efficace nelle gare casalinghe con tre gol in cinque presenze, avvicinandosi al suo score della scorsa stagione.

Situazione Juventus: la Juventus affronta questa trasferta in un momento particolare, caratterizzato da un record di pareggi nel 2024 con ben 16 su 30 partite di campionato (10 vittorie, 4 sconfitte), il dato più alto nei top 5 campionati europei. Particolarmente significativo è il rendimento esterno, con sei pareggi nelle ultime otto trasferte in Serie A (2 vittorie). Sul fronte offensivo, spiccano le prestazioni dei giovani talenti: Kenan Yildiz, autore di una doppietta nell'ultima trasferta, è diventato il più giovane bianconero nell'era dei tre punti a raggiungere quattro reti in trasferta (19 anni e 176 giorni), mentre Timothy Weah ha già eguagliato il suo record personale di tre gol in una singola stagione nei maggiori campionati europei.

Probabili formazioni Udinese - Juventus

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Lucca, Davis. All. Runjaic.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Come vedere Udinese - Juventus dall'estero

Per i tifosi dell'Udinese e della Juventus si troveranno all'estero e non vedono l'ora seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta dell'incontro. Infatti, attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione in diretta come se ci si trovasse in Italia.