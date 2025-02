Il 9 febbraio alle ore 12:30, lo stadio Pier Luigi Penzo ospiterà l'incontro di Serie A tra Venezia e Roma. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, accessibile sia in Italia che all'estero. Per gli appassionati che si trovano fuori dai confini nazionali, è possibile seguire il match utilizzando una delle migliori VPN disponibili, garantendo così un accesso sicuro e senza restrizioni geografiche.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Venezia - Roma in TV e streaming

La partita Venezia - Roma è prevista per le 12:30 del 9 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

Il Venezia arriva a questo appuntamento con una serie di risultati poco incoraggianti: nelle ultime cinque partite, la squadra lagunare ha collezionato tre pareggi e due sconfitte. Attualmente, occupa la 19ª posizione in classifica, lottando per uscire dalla zona retrocessione. La formazione di mister Paolo Vanoli dovrà cercare di invertire la rotta per sperare nella salvezza.

Dall'altra parte, la Roma si presenta con uno stato di forma decisamente migliore. Nelle ultime cinque gare, i giallorossi hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi, posizionandosi al 9° posto in classifica. La squadra di José Mourinho punta a consolidare la propria posizione e a scalare ulteriormente la graduatoria per avvicinarsi alle zone europee.

Probabili formazioni Venezia - Roma

Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano/Haps; Oristanio/Yeboah, Fila/Maric

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini/Rensch, Hummels/Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Pisilli/Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk

Come vedere Venezia - Roma dall'estero

Per seguire la partita dall'estero, è consigliabile utilizzare una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Questi servizi permettono di mascherare la propria posizione geografica, consentendo l'accesso a DAZN Italia anche fuori dal territorio nazionale. Tra le opzioni più affidabili si annoverano NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, note per la loro velocità e sicurezza.