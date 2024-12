La sfida tra Verona e Milan, valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà venerdì 20 dicembre alle 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona. I precedenti mostrano un dominio assoluto dei rossoneri negli ultimi anni.

Il Milan sta attraversando un periodo estremamente positivo contro i gialloblù, avendo vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro l'Hellas Verona. Si tratta della seconda striscia di successi consecutivi più lunga per i rossoneri contro una singola avversaria nel massimo campionato, superata solo dai nove successi di fila contro il Siena (l'ultimo nel maggio 2013).

Dove vedere Verona - Milan in TV e streaming

La partita Verona - Milan prevista per le 20:45 del 20 dicembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Verona: i gialloblù hanno ritrovato la vittoria nell'ultimo turno dopo quattro sconfitte consecutive, ma non ottengono due successi di fila da marzo. La squadra sta attraversando un momento difficile difensivamente, con 13 partite consecutive con gol subiti, la striscia negativa più lunga tra le squadre di Serie A. Preoccupa anche il record di tempo trascorso in svantaggio (639 minuti, di cui 356 in casa). Il portiere Montipò sta vivendo una stagione complicata, con 38 gol subiti a fronte di un Expected Goals di 25.7, la differenza più alta nei top 5 campionati europei. Note positive vengono da Daniel Mosquera, miglior marcatore dalla panchina del campionato con 4 gol, eguagliando il record del club nell'era dei tre punti.

Probabili formazioni Verona - Milan

Verona (4-2-3-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua; Belahyane, Duda; Lazovic, Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All. Fonseca.

Come vedere Verona - Milan dall'estero

Per i tifosi del Verona e del Milan che nel corso della giornata di domani si troveranno all'estero, e non vogliono rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.