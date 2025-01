La Champions League torna a entusiasmare i tifosi con una sfida accesa tra Juventus e Benfica, in programma il 29 gennaio alle 21:00. Un match che promette spettacolo e tensione, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi. Per non perdervi nemmeno un minuto di azione, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sports 252 e su Now. Se siete all'estero e non volete perdervi l'incontro, non preoccupatevi: esistono soluzioni pratiche per accedere allo streaming anche lontano da casa, come l'uso delle migliori VPN per aggirare eventuali restrizioni geografiche.

Dove vedere Juventus - Benfica in TV e streaming

La partita Juventus - Benfica è prevista per le 21:00 del 29 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW.

Come arrivano le due squadre

La Juventus arriva a questa sfida dopo un periodo di alti e bassi. Infatti, nelle ultime 5 partite ha ottenuto 3 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria, segnando difficoltà nel trovare continuità. Nonostante questo, la squadra di Allegri cercherà di risollevare il proprio morale e di migliorare la propria posizione in classifica, che attualmente la vede al 17° posto. La Juventus, pur non attraversando il suo miglior momento, ha un obiettivo chiaro: tornare a vincere e risalire in classifica per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Il Benfica, dal canto suo, non se la passa meglio. Con 3 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio nelle ultime 5 partite, la squadra portoghese ha avuto una fase difficile, con diverse problematiche in difesa e un attacco che non è riuscito a fare la differenza. Attualmente occupano la 21° posizione, e arrivano a questa sfida con la necessità di ottenere un risultato positivo per risalire dalla parte bassa della classifica. Le aspettative per il Benfica sono alte, ma sarà fondamentale vedere se riusciranno a riprendersi contro una Juventus in cerca di riscatto.

Probabili formazioni Juventus - Benfica

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Benfica (4-3-3): Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. All. Bruno Lage.

Come vedere Juventus - Benfica dall'estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire il match in diretta, una delle soluzioni più affidabili per aggirare eventuali blocchi geolocalizzati è l'uso di una VPN. Con una VPN, potrete connettervi a un server in Italia, facendo sembrare che vi troviate nel paese, e accedere così alla diretta su Sky Sport Summer, Sky Sports 252 o Now. Esistono diverse VPN di qualità, come NordVPN, ExpressVPN o CyberGhost, che offrono connessioni rapide e sicure, garantendo un'esperienza di streaming ottimale. Assicuratevi di scegliere un provider che offra server veloci e una buona copertura, per non perdervi nemmeno un minuto di questa attesissima partita di Champions League.