Dimentica il Prime Day! Dreame D10Plus a 209€ solo da Unieuro!

Alla ricerca di un robot aspirapolvere? Su Unieuro c'è un'offerta imperdibile, valida ancora per poche ore. Il prezzo finale di 209,93€ sarà visibile nel carrello ed è riferito all'eccellente Dreame D10Plus, che altrove costa molto di più. Un vero affare, considerando che si tratta di un robot dotato di base di svuotamento automatica, nonché uno dei più affidabili nella sua categoria.

Dreame D10Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dreame D10Plus è consigliato a chi cerca una soluzione completa e automatizzata per la pulizia della casa, in grado di soddisfare le esigenze di chi possiede animali domestici o di chi semplicemente desidera mantenere gli ambienti sempre puliti. Grazie alla sua tecnologia di svuotamento automatico ogni 45 giorni, il Dreame D10Plus offre la possibilità di godere di un ambiente pulito senza la necessità di interagire frequentemente con il dispositivo, evitando così il contatto diretto con la polvere e l'inquinamento secondario.

La navigazione intelligente LiDAR, combinata con la pianificazione personalizzata tramite app, lo rende ideale per chi desidera un robot in grado di adattarsi alla mappatura e agli ostacoli della propria abitazione, garantendo una pulizia efficace ed efficiente in ogni angolo. Inoltre, coloro che cercano un prodotto capace di offrire un'aspirazione potente troveranno nel Dreame D10Plus un alleato prezioso, grazie alla sua capacità di adattarsi alle diverse superfici e rilevare automaticamente i tappeti, aumentando la pressione di aspirazione fino a 4000 Pa per una pulizia profonda.

La funzione aspira e lava 2 in 1, abbinata alla personalizzazione tramite app sul controllo dell'acqua per il lavaggio, soddisfa le esigenze di chi desidera avere pavimenti sempre immacolati con un solo gesto. Infine, grazie alla batteria ad alta capacità, questo robot è adatto anche a chi necessita di pulizie continue su larga scala, garantendo fino a 190 minuti di autonomia.

