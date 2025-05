Fujifilm X half è davvero unica: sensore verticale e leva per avanzare il "rullino" digitale

Fujifilm segna una nuova pietra miliare nel mondo della fotografia digitale con l'annuncio odierno della Fujifilm X-HF1, battezzata commercialmente "X half". Quest'ultima nata della rinomata Serie X si propone come una fotocamera digitale compatta unica nel suo genere, pensata per fondere il fascino intramontabile della fotografia a pellicola con le più avanzate funzionalità digitali, mirando a un pubblico giovane, creativo e attento allo stile.

La X half si distingue immediatamente per il suo design ricercato e le dimensioni contenute, con un peso piuma di soli 240 grammi (batteria e scheda di memoria incluse), che la rendono la compagna ideale per la fotografia quotidiana, la street photography e per i viaggiatori che non vogliono rinunciare alla qualità e alla versatilità. L'estetica richiama le fotocamere classiche, con comandi tattili come la ghiera dei diaframmi e una nuova leva di avanzamento fotogramma, offrendo un'esperienza d'uso che solletica la nostalgia degli appassionati della pellicola.

Cuore pulsante della X half è un sensore retroilluminato da 1 pollice e 17,74 milioni di pixel, abbinato a un obiettivo fisso da 32mm f/2.8, una lunghezza focale che riecheggia quella della celebre fotocamera monouso QuickSnap, strizzando l'occhio agli amanti di quello stile di scatto. Questa combinazione promette di garantire immagini nitide e di alta qualità, anche in un corpo macchina così compatto.

Una delle caratteristiche più distintive è il monitor LCD posteriore in formato 3:4, ottimizzato per le composizioni verticali, un formato sempre più preponderante grazie alla diffusione degli smartphone e dei social media. La X half non si limita a questo: introduce l'innovativa funzione “2-in-1”, che permette agli utenti di combinare due immagini fisse o due video verticali in un’unica composizione direttamente in camera, semplicemente azionando la leva di avanzamento. Questa funzionalità, che divide un'immagine 3:2 per affiancare due contenuti 3:4, apre a nuove forme di narrazione visiva, più ricche e dinamiche.

Fujifilm ha posto grande enfasi nel ricreare e migliorare l'esperienza della fotografia analogica. Il mirino ottico, che permette di catturare le scene così come appaiono all'occhio e garantisce un'autonomia fino a 880 scatti, evoca le sensazioni tipiche delle fotocamere a pellicola. A questo si aggiungono le celebri modalità “Simulazione pellicola” (13 in totale, inclusa la "REALA ACE" che combina fedeltà cromatica e tonalità dinamiche, ma escludendo alcune simulazioni professionali specifiche), l'immancabile “Effetto grana” per riprodurre la texture granulosa della pellicola, e l'introduzione di tre nuovi filtri creativi: “Light Leak”, “Halation” e “Expired Film”. Questi filtri, insieme ad altri otto popolari della serie instax, ampliano ulteriormente le possibilità espressive.

La vera chicca per i puristi e i curiosi è la nuova Modalità Film Camera. Selezionando una simulazione pellicola e un numero di fotogrammi (come se si caricasse un rullino), l'utente scatterà "alla cieca": le immagini non saranno visibili sul display fino al completamento del "rullino". Dopo ogni scatto, si dovrà azionare la leva di avanzamento fotogramma. Solo una volta esauriti gli scatti preimpostati, le immagini potranno essere "sviluppate" digitalmente trasferendole alla nuova app X half, che salverà anche i provini a contatto. Questa modalità può comunque essere interrotta in qualsiasi momento, recuperando gli scatti effettuati.

Parallelamente alla fotocamera, Fujifilm lancia per l'appunto anche la nuova app X half, un'applicazione mobile progettata per amplificare l'esperienza utente. Collegando la fotocamera via Bluetooth, sarà possibile trasferire facilmente foto e video, esplorare diversi formati di visualizzazione, e inviare le immagini alle stampanti della serie instax Link (modelli mini Link2, mini Link3, SQUARE Link, instax Link WIDE). L'app consentirà anche un editing semplice e intuitivo, ad esempio modificando i colori e le dimensioni delle linee di divisione nelle composizioni 2-in-1 create in-app (la creazione di 2-in-1 con video è esclusiva della fotocamera) o scambiando le immagini. In futuro, l'app offrirà anche la possibilità di ordinare prodotti fotografici, un servizio che debutterà in Giappone per poi espandersi globalmente.

La X half non si presenta come una semplice "toy camera", ma come uno strumento sofisticato per utenti disposti a investire tempo nella fotografia e nel divertimento creativo. A detta di Fujifilm, il target di riferimento è ampio e variegato: dai content creator e utenti social che cercano un'estetica originale per distinguersi, agli appassionati di fotografia analogica, nostalgici della pellicola che apprezzano la comodità del digitale. Si rivolge anche ai giovani fotografi o a chi muove i primi passi nella fotografia creativa, attratti da dimensioni, peso e prezzo, nonché ai viaggiatori e lifestyle enthusiast che desiderano uno strumento leggero, versatile e con uno stile inconfondibile. Anche gli utenti di fotocamere a pellicola "half frame" o della QuickSnap troveranno nella X half un'eco delle loro passate esperienze.

L'interfaccia utente è stata rinnovata, sfruttando le operazioni di “scorrere e sfogliare” sui due monitor LCD posteriori per una gestione intuitiva delle impostazioni, nonostante le dimensioni compatte. La fotocamera include anche la funzione “Date Stamp”, per imprimere la data sulle immagini, un altro richiamo alla fotografia tradizionale.

Fujifilm X half sarà disponibile a partire da metà giugno 2025. Il prezzo suggerito al pubblico è di 829,99 euro.

Sarà da vedere se, a livello di qualità d'immagine, saprà ritagliarsi uno spazio in un mondo ormai dominato dagli smartphone, alcuni dei quali che hanno sensori della stessa dimensione. L'esperienza di scatto per voi fa davvero la differenza?