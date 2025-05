7 + 2 oggetti indispensabili per voli a lungo raggio

Affrontare un volo a lungo raggio può essere un’esperienza estenuante se non si è preparati con gli accessori giusti. Che si tratti di un viaggio di lavoro o di una vacanza dall’altra parte del mondo, il comfort e la praticità durante le ore in volo fanno davvero la differenza. I viaggi intercontinentali richiedono strategia: come dormire bene? Come evitare dolori posturali? Come rendere più sopportabile il tempo a bordo?

La buona notizia è che oggi esistono tantissimi prodotti smart e compatti pensati appositamente per aiutarti ad arrivare a destinazione più riposato, rilassato e pronto a partire. In questo articolo ti presentiamo 7 oggetti indispensabili che ogni viaggiatore dovrebbe avere nel bagaglio a mano quando affronta tratte lunghe in aereo. Sono pratici, leggeri, facili da portare con sé e, soprattutto, ti miglioreranno davvero il viaggio.

Pexels

Cuscino da viaggio in memory foam con supporto cervicale

Un buon cuscino da viaggio non è un semplice accessorio: è la tua ancora di salvezza per schiacciare un pisolino decente anche in economy. I migliori sono quelli in memory foam ergonomico, che si adattano alla forma del collo e prevengono tensioni cervicali. I modelli più recenti offrono anche supporto laterale e mentoniera per evitare che la testa cada in avanti. Quello che ti stiamo proponendo è morbido, ti assicura sostegno e quando ti servirà potrai lavarlo comodamente.

Mascherina per dormire blackout 3D

Dimentica le classiche mascherine in stoffa. Per un volo lungo, serve una mascherina sagomata 3D blackout, che non tocca le palpebre e garantisce il buio totale. È ideale per creare un ambiente riposante anche quando fuori dal finestrino splende il sole o quando le luci in cabina restano accese. Il modello che ti proponiamo è comodo, morbido e votato benissimo da moltissimi utenti Amazon che l'hanno acquistato nel corso del tempo. L'ideale se vuoi arrivare a destinazione riposato, per davvero.

Tappi per le orecchie (da volo)

L’aria pressurizzata in cabina può causare fastidi alle orecchie, soprattutto durante decollo e atterraggio. I tappi per orecchie da volo sono progettati per regolare gradualmente la pressione e ridurre il rumore. A differenza di quelli standard in spugna, i modelli specifici per l’aereo hanno filtri a gradazione che favoriscono un adattamento naturale e attenuano anche i suoni ambientali. In questo modo potrai rilassarti, leggere, dormire senza fastidi di alcun tipo.

Calze a compressione graduata da viaggio

Le gambe gonfie sono un problema comune nei voli lunghi, specie se si resta seduti per ore. Le calze a compressione graduata migliorano la circolazione sanguigna, riducono il rischio di trombosi venosa e donano sollievo dovendo stare fermi e seduti anche per lunghe ore. I modelli pensati per i viaggiatori hanno una compressione mirata nella zona del polpaccio e sono abbastanza sottili da essere indossati comodamente anche con scarpe leggere. Inoltre, potrete sfruttarli al meglio anche una volta atterrati!

Integratore Zzzquil Melatonina

Un semplice aiutino per riposare e dormire al meglio può fare la differenza tra un viaggio confortevole e un viaggio infinito in aereo. Per questo vi consigliamo queste pastiglie molli di melatonina che vi consentono di avere un sonno profondo e rilassato e sono tra le più votate dagli utenti.

Borraccia da viaggio

Idratarsi durante un volo lungo è fondamentale. Portare con sé una borraccia pieghevole ti permette di riempirla dopo i controlli di sicurezza e di ridurre al minimo l’ingombro quando è vuota. I modelli migliori sono realizzati in silicone alimentare, leggeri e facili da pulire. In questo modo, potrai essere comodo e sempre idratato non rischiando problemi (ed evitando di inquinare l'ambiente)

Power bank ultra sottile a norma per voli

Tra film, musica, mappe offline e messaggi pre-decollo, il tuo smartphone rischia di scaricarsi già prima di arrivare a metà tratta. Una power bank sottile da 10.000 mAh è l'accessorio perfetto da tenere nel bagaglio a mano. Deve essere a norma IATA, quindi inferiore ai 100 Wh, e possibilmente dotata di due uscite USB per ricaricare più dispositivi insieme. Il modello che ti proponiamo ha un rapporto qualità prezzo che ti permette di vivere al meglio l'esperienza, spendendo davvero pochissimo.

Cuffie Sony con cancellazione del rumore

Se non avete già delle cuffie con riduzione del rumore, è arrivato il momento di fare il salto di qualità, in vista del vostro viaggio in aereo. Queste cuffie Sony con cancellazione del rumore sono tra le migliore per una fascia di prezzo medio-bassa e ti assicurano di ascoltare musica o vedere film e serie al meglio, senza farti distrarre da altro.

Kindle

Cosa c'è di meglio di passare ore e ore indisturbate di viaggio a leggere? Nulla, o meglio, sicuramente c'è la possibilità di leggere tutti i libri o i fumetti che vuoi, direttamente dal tuo Kindle. Leggero, versatile e perfetto da leggere anche con le luci spente. Se non lo hai già acquistato, forse è l'occasione giusta.

Consigli extra per affrontare al meglio un volo lungo

Oltre agli accessori smart e ai gadget indispensabili per migliorare il comfort durante il volo, ci sono alcune buone abitudini e accorgimenti pratici che possono davvero fare la differenza quando ci si trova seduti in aereo per molte ore.

Scarica contenuti offline prima del decollo

Uno degli errori più comuni prima di un volo è dimenticare di scaricare film, serie TV, audiolibri o podcast direttamente sul tablet o sullo smartphone. Anche se molte compagnie offrono un sistema di intrattenimento a bordo, averne uno personalizzato e accessibile anche senza connessione è sempre una buona idea, soprattutto nei momenti in cui il Wi-Fi di bordo è assente o instabile. Sfrutta le app di streaming come Netflix, Prime Video o Spotify che permettono il download dei contenuti con un semplice click.

Usa le miglia per un upgrade (quando possibile)

Se viaggi spesso, accumulare punti fedeltà e miglia aeree può diventare un investimento strategico per migliorare sensibilmente l’esperienza a bordo. Molti programmi frequent flyer permettono infatti di convertire le miglia in upgrade di classe, anche all’ultimo minuto. Passare da economy a premium economy o business può significare maggiore spazio, un pasto più gradevole e – soprattutto – un vero riposo. Vuoi scoprire come funziona? Leggi anche come usare le miglia per ottenere un upgrade.

Vesti comodo, sempre

Mai sottovalutare il potere dell’abbigliamento comodo durante un volo intercontinentale. Pantaloni larghi, felpe morbide, materiali traspiranti e un cambio a portata di mano sono essenziali. Anche le scarpe contano: meglio indossare sneakers leggere o scarpe facili da sfilare piuttosto che stivali rigidi o scarpe strette. Il gonfiore ai piedi durante il volo è comune, quindi scegli calzature che non stringano e, se possibile, porta con te dei calzini antiscivolo.

Mantieni i piedi sollevati

Stare seduti per molte ore con le gambe piegate può provocare gonfiore e fastidi circolatori. Un consiglio utile è tenere i piedi sollevati ogni tanto, per favorire la circolazione sanguigna. In questo caso, un piccolo poggiapiedi da viaggio può essere un vero alleato. Esistono modelli gonfiabili, leggeri e portatili che si fissano alla struttura del sedile davanti: questo modello bestseller su Amazon è tra i più scelti dai frequent flyer.