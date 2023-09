Dopo il suo rilascio, avvenuto lo scorso 4 settembre, si sta avvicinando la scadenza del coupon “SETTEMBRE2023” che, come ricorderete, garantisce un risparmio del 10% fino a un massimo di 100,00€ su una vasta gamma di prodotti in varie categorie merceologiche, incluse quelle legate alla tecnologia. Poiché la data di scadenza si avvicina rapidamente, abbiamo selezionato 7 prodotti che possono essere acquistati su eBay a prezzi molto convenienti utilizzando proprio questo codice sconto.

Abbiamo già pubblicato, in una precedente occasione, un articolo simile in cui abbiamo segnalato 7 prodotti a prezzi stracciati. Tuttavia, ci sono state nuove opportunità dopo la pubblicazione di quell’articolo. Infatti, i prezzi di alcuni venditori sono diminuiti nel frattempo, offrendo ulteriori affari vantaggiosi. Pertanto, se non avevate trovato interessanti alcuni prodotti nei giorni scorsi nonostante il coupon, vi invitiamo a dare nuovamente un’occhiata alla pagina promozionale.

Per agevolare la vostra ricerca, abbiamo incluso in fondo all’articolo un elenco di numerosi prodotti che possono essere acquistati a prezzi eccezionali. Tenete presente che questi prezzi potrebbero non ripresentarsi più dopo la scadenza del coupon, almeno non nel breve termine, pertanto approfittatene!

Ultimi giorni per usare il coupon

Apple Macbook Air M1 | Notebook

Abbiamo già avuto modo di sottolinearlo in una precedente occasione, ma ora che l’offerta relativa al Macbook Air M1 è diventata ancora più allettante, vogliamo riportarvela all’attenzione. Considerato da molti come uno dei migliori notebook per studio e lavoro, spesso preferito addirittura al più recente Air con M2, potete acquistarlo ora a soli 773,19€! Questa è un’opportunità imperdibile, visto che ottenere un notebook di questa qualità per meno di 800,00€ è davvero un affare eccezionale, offerto attualmente solo da questa iniziativa eBay. Le scorte si stanno esaurendo rapidamente, quindi vi consigliamo di non esitare troppo a lungo per evitare di doverlo acquistare a un prezzo superiore a 800,00€ nei prossimi giorni.

Sony WH-CH720N | Cuffie

Foto generiche Le cuffie in questione potrebbero non raggiungere lo stesso livello di prestigio delle WH-1000XM5, che sono tra le migliori cuffie Bluetooth del 2023. Tuttavia, rappresentano un’ottima alternativa per chi non richiede funzionalità avanzate o una cancellazione del rumore di alto livello (anche se questa è comunque presente). Un punto di forza di queste cuffie è la loro eccezionale autonomia, che offre fino a 35 ore di utilizzo continuo. Questo significa che potrete utilizzarle per lunghi viaggi senza preoccuparvi di dover ricaricare frequentemente. Inoltre, l’uso quotidiano è reso ancora più pratico grazie alla comoda disposizione dei pulsanti fisici e a funzioni come il Voice Control, il Swift Pair e il Fast Pair, che rendono la connessione wireless con il vostro smartphone o altri dispositivi praticamente istantanea. Con l’aiuto del coupon, avrete la possibilità di acquistare queste cuffie a meno di 90,00€, un prezzo che difficilmente troverete più basso altrove per questo modello.

Xiaomi QBH4227GL | Soundbar

Il coupon offre un notevole risparmio anche su questa soundbar di Xiaomi, che si distingue non solo per il suo prezzo vantaggioso, ma anche per l’inclusione di un subwoofer separato che contribuisce positivamente alla qualità audio complessiva. Infatti, se siete appassionati di film o amanti della musica pesante, una soundbar con subwoofer può offrire prestazioni paragonabili a un sistema stereo tradizionale. Inoltre, la soluzione di Xiaomi supporta sia il Dolby che il DTS, due formati audio essenziali per garantire un’esperienza audio di qualità. Da non trascurare poi il fatto che questo modello è dotato di un sistema audio a 3.1 canali reale, il che significa che include anche un altoparlante centrale, che normalmente è utilizzato per ottimizzare la chiarezza del dialogo. Tutto ciò è reso ancora più interessante dal prezzo competitivo di meno di 200,00€. Attualmente, è difficile trovare un’offerta migliore per questo modello altrove.

LG OLED C3 | Smart TV

Tra le imperdibili offerte che sono emerse in un secondo momento in questa promozione su eBay, spicca la LG OLED C3, l’ultima smart TV di fascia alta prodotta da uno dei marchi più noti del settore, nonché uno dei modelli più avanzati del 2023. Il prezzo di 1.249,00€ per il modello da 55 pollici è così conveniente che addirittura batte il prezzo corrente del precedente modello OLED C2. Quindi, se cercate un’opportunità per acquistare una smart TV di alta qualità, la LG C3 è indubbiamente la scelta migliore per soddisfare le esigenze di voi cinefili.

PlayStation 5 | Console

Un altro prodotto che vogliamo riproporvi, perché acquistabile ancora a un prezzo super, riguarda niente di meno che la PlayStation 5. Anche se la disponibilità non è più un problema come in passato, quando molti appassionati dovevano rimandare l’acquisto di questa console, è importante notare che questo prezzo così vantaggioso potrebbe esaurire rapidamente le poche scorte rimanenti. Un’occasione da non perdere, anche perché su altri portali il prezzo della console tende a mantenersi costante nel tempo a quello originale, con possibilità di risparmio davvero minime.

Samsung Smart Monitor S32BM700 | Monitor

Continuando la ricerca degli affari migliori su eBay di questi giorni, desideriamo mettere in evidenza il Samsung Smart Monitor S32BM700. Come suggerisce il nome, non stiamo parlando di un monitor per PC tradizionale, ma di uno smart monitor completo di un sistema operativo integrato che offre la possibilità di connettersi a internet e di aprire e modificare i vostri documenti come fareste su un computer. Inoltre, questo monitor può essere utilizzato in modo simile a una smart TV, sebbene sia necessario sottolineare l’impossibilità di collegare il cavo satellitare; pertanto, eventuali programmi televisivi dovranno essere recuperati tramite internet. Tuttavia, non mancano le applicazioni di punta, tra cui YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre. Con l’uso del coupon, avrete la possibilità di acquistare questo modello da 32 pollici a meno di 300,00€.

TCL 65P638 | Smart TV

Come settimo e ultimo prodotto compatibile con il coupon in oggetto, desideriamo segnalarvi un’altra smart TV. Questa volta si tratta della TCL 65P638, una TV da ben 65 pollici appartenente a una fascia di prezzo inferiore rispetto alla LG citata sopra, ma comunque in grado di offrire una qualità che soddisferà chi cerca l’alta definizione. Questo modello, presente tra l’altro nei nostri consigli all’acquisto, è disponibile a soli 404,10€, un prezzo notevolmente inferiore rispetto alla media dei prezzi attuali in altri negozi online. Insomma, ce ne sono di ottimi affare su eBay, ma ribadiamo che il tempo per utilizzare il coupon sta per scadere.

