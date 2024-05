Hitman World of Assassination per PS5: SCONTATO a 40€

Scopri l'irrinunciabile offerta su Amazon per Hitman World of Assassination per PS5, ora disponibile a soli 39,98€ anziché 43,38€. Immergiti in un'avvincente avventura di spionaggio che metterà alla prova tutte le tue abilità letali in oltre 20 località. La tua creatività sarà l'arma più potente: sblocca nuove attrezzature e migliora il tuo gioco in missioni altamente rigiocabili. Combina strategia e azione in un mondo ricco di personaggi intriganti e situazioni pericolose. Approfitta di questo sconto per vivere un'esperienza di gioco senza precedenti.

Hitman World of Assassination per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Hitman World of Assassination è l'acquisto perfetto per gli amanti dei videogiochi che vogliono immergersi in un'avventura ricca di suspense, spionaggio e azione strategica. Se ami mettere alla prova le tue abilità in scenari vari e complessi, dove ogni decisione può cambiare l'esito della missione, questo gioco è quello che fa per te. Con oltre 20 località da esplorare, dal glamour delle città mondane alle oscure periferie industriali, affronterai sfide sempre nuove in un mondo dinamico e pieno di opportunità letali. Il tratto distintivo di questo titolo è la libertà di approccio nelle missioni: la tua creatività sarà la tua arma più potente per pianificare ed eseguire gli assassinii più astuti, sfruttando una vasta gamma di attrezzature sbloccabili. La rigiocabilità è garantita da missioni variabili che invitano a esplorare nuove strategie e a migliorare le proprie performance.

Il titolo introduce Hitman Freelancer, un nuovo modo di giocare che fonde elementi rogue-like a una pianificazione strategica profonda, offrendo un'esperienza persistente e infinitamente rigiocabile. Inoltre, il gioco include i migliori elementi di Hitman, Hitman 2 e Hitman 3, insieme a tre art card da collezione.

Hitman World of Assassination è quindi l'offerta ideale per gli appassionati del genere e per chi cerca un gioco ricco di azione e strategia. Con un prezzo di 39,98€ invece di 43,38€, rappresenta un'occasione da non perdere per vivere appieno una vasta gamma di avventure. La creatività dell'approccio, unita alla varietà di contenuti e alle aggiunte esclusive, lo rendono un acquisto consigliato per tutti i giocatori che amano mettere alla prova le proprie abilità in scenari sempre nuovi e stimolanti.

