Ecco l'app per dare nuova vita ai vecchi LEGO (con l'IA)

Il mondo dei mattoncini LEGO è molto variegato ma ha la sue costanti: una di esse è che in milioni di case di sono milioni, forse miliardi di pezzi di LEGO “sfusi”. Le istruzioni originali sono andate perse, magari anche qualche pezzo, e ora sono materia per la creatività.

A volte però la creatività può gradire un aiuto, e qui entra in gioco Brickit, un'app gratuita disponibile sia su iOS che su Android. Quest'app straordinaria sfrutta la Realtà Aumentata (AR) per analizzare rapidamente una pila disordinata di mattoncini LEGO, identificando ciascun singolo pezzo e suggerendo nuove creazioni.

Brickit è, in concreto, una specie di salvavita per tutti quei bambini e adulti che vorrebbero fare qualcosa di più con quei pezzi di LEGO inutilizzati, ma non hanno trovato l’idea giusta. Un’idea davvero fantastica, probabilmente una delle migliori applicazioni commerciali dell’Intelligenza Artificiale.

La sua capacità di identificare rapidamente centinaia di mattoncini consente ai bambini e agli adulti di esplorare nuove idee di costruzione, promuovendo la creatività e l'innovazione. Brickit va oltre la semplice identificazione dei mattoncini. Gli utenti possono sperimentare con diversi colori, scambiare i mattoncini e creare regole personalizzate, aggiungendo un elemento di libertà alle creazioni.

Come funziona?

Il funzionamento di Brickit è intuitivo e veloce. Basta disporre i mattoncini in un singolo strato sul pavimento, consentendo all'app di analizzarli con sorprendente rapidità. Una volta identificati i mattoncini, l'app suggerisce progetti basati sulla disponibilità dei pezzi, rendendo il processo di creazione coinvolgente e senza sforzo.

L'app, sviluppata da appassionati di LEGO, ha ricevuto recensioni positive per la sua capacità di proporre progetti divertenti e accessibili. Gli utenti sottolineano la facilità con cui l'app riconosce i mattoncini e offre suggerimenti, anche se alcuni segnalano la semplicità delle proposte.