Ecco quali sono le peggiori password del 2023

Ci sono appuntamenti di cui non si può proprio fare a meno: la cena (o pranzo) di Natale con i famigliari, l’aperitivo settimanale con gli amici, la lezione di yoga o la sessione in palestra, il talk show che adori, e la lista annuale delle peggiori password dell’anno.

Tutti gli anni mi ritrovo a pensare, sarà la volta buona in cui “123456” perde il primo posto? E tutti gli anni una delusione: sarà per l’anno prossimo. Se non altro quest’anno “password” scivola al settimo posto, almeno nella classifica pubblicata da NordVPN.

E comunque non ci sono sorprese, il che è una sorpresa di per sé. Tutte le riviste specializzate del mondo, mica solo noi di Tom’s Hardware, abbiamo ripetuto all’infinito che bisogna usare password complesse e sempre diverse, eventualmente aiutandosi con un password manager. Lo abbiamo detto e ripetuto, sottolineando i rischi in tutte le salse.

Ma niente. A livello globale le password più comuni sono ancora le solite serie numeriche, admin e altre pazzie simili. Noi italiani non facciamo certo di meglio, ma nella lista nazionale si fanno strada un paio di localismi come “ciaociao” e “francesco”.

Se queste password sono le più comuni che succede? Ebbene, se qualcuno ha il vostro indirizzo email (cosa abbastanza semplice), non dovrà fare altro che inserirlo in tutti i form di accesso che trova. E come password le proverà tutte e duecento; anzi in verità usano liste più lunghe, ma per amore di semplicità fermiamoci a 200.

E così si entra facilmente negli account degli altri: dentro ci trovi dati sensibili di ogni genere, e se sei un criminale probabilmente cercherai qualcuno cui rivenderli. Chi li compra può farci tante cose, nessuna buona.

Insomma è un panorama desolante: nonostante anni di campagne e comunicazione l’approccio alla sicurezza informatica di tutti noi è ancora miseramente inadeguato.

Se comunicare e insegnare non serve a niente, forse invece servirà l’azione di forza. Google, Microsoft, Apple e molte altre aziende infatti stanno cercando di compensare il problema imponendo ai loro utenti l’uso di sistemi più sicuri.

Top 20 Password Italiane del 2023

Posizione Password Tempo Decifrazione Conteggio 1 admin < 1 Secondo 38.369 2 123456 < 1 Secondo 14.335 3 password < 1 Secondo 12.476 4 Password < 1 Secondo 10.281 5 12345678 < 1 Secondo 5.831 6 123456789 < 1 Secondo 4.049 7 password99 < 1 Secondo 3.847 8 qwerty < 1 Secondo 2.688 9 UNKNOWN 17 Minuti 2.539 10 12345 < 1 Secondo 2.464 11 ciaociao 2 Secondi 1.992 12 francesco < 1 Secondo 1.463 13 1234567890 < 1 Secondo 1.346 14 Windows1 5 Secondi 1.321 15 Windows10 20 Secondi 1.262 16 riccardo < 1 Secondo 1.192 17 corrado < 1 Secondo 1.162 18 francesca 11 Secondi 1.134 19 andrea < 1 Secondo 987 20 juventus < 1 Secondo 975

Infatti è sorprendente che quelle password siano così diffuse, visto che la maggior parte dei sistemi di accesso non le accetterebbe mai. Così sorprendente che viene da chiedersi dove sia andata a prenderle Nord. Spiegano di aver collaborato con ricercatori indipendenti, e che questi a loro volta hanno analizzato diversi terabyte di dati rubati e messi in circolazione sul Dark Web.

Se obbligare a usare password complesse non basta, forse basterà rendere ubiquo e obbligatorio per tutti l’uso dei passkey. Le aziende citate sopra (e altre ancora) lo stanno già facendo, e per il momento sembra che il passaggio sia indolore per la maggior parte di noi.

Invece di inserire la vecchia password, con il sistema passkey bisogna confermare usando un dispositivo - tipicamente uno smartphone. Più sicuro ma allo stesso tempo più semplice, il che sembrerebbe una contraddizione in termini ma non è così invece.

Bene quindi il diffondersi di Passkey, visto il drammatico fallimento del tentativo teso a far sparire le password troppo semplici e poco sicure. Vedremo se l’anno prossimo la classifica sarà un po’ meno imbarazzante.

Immagine di copertina: vichzh