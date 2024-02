Ecco quanto vale quello che scrivete su Reddit ogni anno

In un recente report di Bloomberg, è stato rivelato che Reddit ha siglato un accordo di licenza per i contenuti, consentendo ai modelli di intelligenza artificiale (AI) di "allenarsi" sui dati inviati dagli utenti per un'incredibile cifra di 60 milioni di dollari all'anno. Sebbene Reddit abbia ufficialmente mantenuto un riserbo sulla questione, la tempistica di questo sviluppo si allinea con le aspettative di un'imminente offerta pubblica iniziale (IPO) della piattaforma sul mercato azionario nei prossimi mesi.

La controversa mossa non è stata esente da critiche e reazioni, in quanto gli utenti hanno espresso preoccupazione per le implicazioni dell'utilizzo dei loro contenuti per l'addestramento dell'intelligenza artificiale senza il loro esplicito consenso. Poiché le piattaforme di social media monetizzano spesso i dati degli utenti, la sostenibilità a lungo termine dell'IA generativa senza potenziali sfide legali solleva questioni significative. La questione diventa particolarmente complessa su piattaforme come Reddit, dove spesso vengono condivisi contenuti protetti da copyright o pirata, nonostante le successive rimozioni.

Al momento, il presunto accordo di licenza di contenuti AI e la posizione di Reddit sulla questione non sono stati resi noti ufficialmente. Rimane la possibilità che Reddit riconsideri l'implementazione di tale accordo o che l'accordo finanziario finale subisca modifiche significative.

Il potenziale effetto a catena delle azioni di Reddit è preoccupante, in quanto potrebbe costituire un precedente per altre piattaforme di social media che ne seguiranno l'esempio. Questo potrebbe rappresentare una sfida significativa per gli artisti e i creatori di contenuti che diffidano del fatto che il loro lavoro venga utilizzato per addestrare modelli di IA, che secondo alcuni assomigliano più a macchine automatiche per il furto di contenuti che a entità intelligenti.

La mancanza di un quadro giuridico chiaro sull'uso dell'IA generativa e dei contenuti protetti da copyright lascia gli utenti di varie piattaforme in una posizione precaria. L'esito di importanti cause legali, come quella del New York Times contro OpenAI, potrebbe determinare il destino di accordi commerciali simili.

In particolare, una fonte anonima e un precedente articolo del Washington Post suggeriscono che Reddit ha precedentemente espresso la volontà di tagliare i ponti con i motori di ricerca, affermando che la piattaforma "può sopravvivere senza ricerca". Questa minaccia sarebbe stata fatta nel contesto dell'interesse di Reddit a vendere dati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, lasciando intendere l'approccio strategico della piattaforma alla monetizzazione dei dati.