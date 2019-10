Echo Dot nuovamente in offerta a 39 euro!

A partire da oggi, Amazon ha rimesso in offerta il suo ultimo modello di Echo Dot (terza generazione) al prezzo di 39,99€, con un risparmio di ben 20 euro sul prezzo finale.

Siete curiosi di provare un dispositivo Echo ma il prezzo vi ha sempre frenati? Avete mancato le precedenti offerte dedicate e non avete voglia di attendere i saldi del Black Friday? Allora sarete felici di sapere che a partire da oggi, Amazon ha rimesso in offerta il suo ultimo modello di Echo Dot (terza generazione per essere precisi), e che il prezzo è adesso di 39,99€, con un risparmio di ben 20 euro sul prezzo finale.

Dal design accattivante e dalle dimensioni molto compatte, Echo Dot rappresenta la versione più compatta ed economica della famiglia di smart speaker Echo, e rappresenta ormai la punta di diamante dell’offerta Amazon Alexa in termini di rapporto qualità/prezzo e popolarità. Grazie al piccolo dispositivo potrete quindi interagire con l’assistente digitale Alexa sfruttando tutti i comandi e le skill messe a disposizione dell’IA per compiere i primi passi nel mondo dello smart living. Echo Dot, tuttavia, non è l’unico dispositivo Amazon in promozione. Sul portale, sempre a partire da oggi, sono stati infatti scontati anche Echo Input, che permette di aggiungere Alexa a qualunque altoparlante originariamente non predisposto, purché dotato di ingresso jack 3,5 mm o di connessione bluetooth nonché gli Echo Show, ovvero i dispositivi Echo dotati anche di schermo touch con cui visualizzare contenuti multimediali e poter effettuare video chiamate via internet. Di seguito la lista dei prodotti in offerta, mentre per tutti gli altri prodotti della linea Echo non vi resta che cliccare il banner sottostante.

Offerte Amazon Echo

