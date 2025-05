899€ per questo robot aspirapolvere: il minimo storico. Affare o aspetti ancora?

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere all’avanguardia, il DEEBOT X8 OMNI di ECOVACS potrebbe essere l’occasione giusta, soprattutto con il suo prezzo attuale di 899€ su Amazon, un vero minimo storico rispetto ai 1099€ iniziali. Questo modello rappresenta una delle soluzioni più recenti e performanti nel panorama della pulizia domestica robotizzata, combinando tecnologie avanzate di aspirazione e lavaggio per garantire risultati impeccabili in ogni angolo della casa.

Vedi offerta su Amazon

ECOVACS DEEBOT X8 OMNI, chi dovrebbe acquistarlo?

Uno dei punti di forza di questo robot è la tecnologia di lavaggio automatico istantaneo della spazzola OZMO ROLLER, che offre una pulizia profonda ed efficace dove altri sistemi tradizionali non arrivano. La spazzola è in grado di pulire accuratamente bordi e angoli senza lasciare tracce o spargere sporco, grazie anche a una stazione che lava e asciuga il rullo 200 volte al minuto, evitando contaminazioni e mantenendo sempre alta l’efficacia di pulizia. Inoltre, la combinazione con la spazzola laterale e il mocio a rullo esteso permette di raggiungere ogni fessura, garantendo una copertura completa e una pulizia senza compromessi.

Dal punto di vista della potenza, il DEEBOT X8 OMNI non delude: con un’aspirazione di ben 18.000 Pa, è in grado di sollevare anche lo sporco più ostinato. Il robot è progettato per adattarsi automaticamente ai diversi tipi di superficie, sollevando il mocio di 10 mm sui tappeti per evitarne l’umidità e aumentando la potenza aspirante. La tecnologia ZeroTangle 2.0, inoltre, impedisce che i capelli si aggroviglino attorno alla spazzola, una soluzione intelligente che rende la manutenzione estremamente semplice.

Infine, la stazione OMNI aggiornata completa l’esperienza con un sistema di lavaggio del mocio ad acqua calda e asciugatura rapida, prevenendo accumuli di sporco e odori. La tecnologia AIVI 3D 3.0 consente al robot di riconoscere e aggirare ostacoli con precisione, mentre l’Assistente intelligente YIKO-GPT rende possibile un’interazione avanzata e personalizzata con il dispositivo, tramite comandi vocali o testuali. A questo prezzo, il DEEBOT X8 OMNI si presenta come un’offerta molto interessante per chi desidera un robot aspirapolvere davvero completo e all’avanguardia.