Edward Snowden avverte dei rischi della centralizzazione

Dopo l’11/9, “il governo degli Stati Uniti per la prima volta è stato in grado di prendere il controllo di un’infrastruttura che aveva già iniziato a farsi strada in ogni casa, in ogni posto di lavoro e ora, in ogni tasca”, ha affermato Snowden, riferendosi agli smartphone. Snowden ha detto che questa nuova forma di autoritarismo e di oppressione ha iniziato a prendere piede a causa dell’11/9 e grazie alla tecnologia.

“Il Covid-19 ha ucciso molte più persone degli attacchi terroristici dell’11/9, tuttavia quell’atto ha cambiato la politica nazionale degli Stati Uniti (verso il resto del mondo) per due decenni in modo molto dannoso. Siamo andati in guerre da cui non avremmo mai potuto districarci e, soprattutto, abbiamo reinterpretato la Costituzione degli Stati Uniti e ciò che tutte le nostre leggi significavano, in segreto”, ha spiegato Snowden.

Gli Stati Uniti hanno approfittato della tecnologia su cui sono stati costruiti gli smartphone, ha spiegato. Ha spiegato che gli Stati Uniti hanno poi operato di concerto e in cospirazione con i loro alleati anglofoni, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Canada per ottenere il dominio dell’informazione su Internet.

Snowden, un ex analista dell’intelligence della NSA diventato informatore, ha descritto quanto sia diventato invasivo il loro controllo in quanto sono stati in grado di spiare chiunque in tutto il mondo semplicemente inserendo la loro e-mail o indirizzo IP nel software di sorveglianza. E questo è ciò che ha dato vita a quello che nel 2013 è stato descritto come sorveglianza di massa globale.

Snowden ha detto che Facebook, Amazon, Apple, spiano le persone, ascoltano e controllano e influenzando le loro vite con informazioni e pubblicità sapendo che le generazioni di oggi per lo più leggono solo i titoli.