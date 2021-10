Effettuare il mining di bitcoin utilizzando l’eccesso di gas naturale: la proposta green di un senatore USA

Parlando durante il Texas Blockchain Summit dell’8 ottobre scorso, il senatore Cruz ha affermato che il mining di Bitcoin può essere utilizzato per monetizzare l’energia creata attraverso l’estrazione di petrolio e gas piuttosto che bruciarla, sostenendo che esiste “un’enorme opportunità per bitcoin […] per catturare quel gas invece di sprecarlo”.

Secondo una trascrizione del discorso condiviso sui social media dal fondatore di Coin Metrics Nic Carter, Cruz ha osservato che metà del gas naturale bruciato nel Paese viene attualmente bruciato nel Texas occidentale. “Viene sprecato perché non ci sono apparecchiature di trasmissione per ottenere quel gas naturale dove potrebbe essere utilizzato nel modo in cui il gas naturale sarebbe normalmente impiegato”, ha aggiunto.

“Usa quel potere per estrarre bitcoin. Parte della bellezza di questo è che nell’istante in cui lo fai, stai aiutando enormemente l’ambiente perché piuttosto che disperdere il gas naturale lo stai rendendo produttivo”. Cruz ha sottolineato la capacità del mining di bitcoin di essere mobilitato in modo riflessivo in risposta alla fluttuazione dell’offerta di energia, affermando che l’energia potrebbe essere immediatamente restituita alla rete in caso di improvvisa interruzione di corrente o carenza.

Ph. Marco Verch

“Tra cinque anni mi aspetto di vedere un terreno drammaticamente diverso con il mining di bitcoin che gioca un ruolo significativo nel rafforzare e indurire la resilienza della rete”, ha aggiunto. Cruz ha osservato che bitcoin può essere utilizzato per catturare energia inutilizzata in tutto il mondo, sostenendo: “Ci sono molti posti sulla Terra dove il Sole splende molto e il vento soffia molto, ma non ci sono linee elettriche e non è economicamente fattibile utilizzare quell’energia”.

“La bellezza del mining di bitcoin è che se riesci a connetterti a Internet, puoi usare quell’energia e ricavare valore da quelle rinnovabili in un modo che altrimenti sarebbe impossibile”. Cruz non è il solo a credere che il mining di bitcoin possa offrire un mezzo efficiente per catturare energia rinnovabile, con El Salvador che ha recentemente annunciato piani per un progetto di mining bitcoin sostenuto dallo stato alimentato da fonti rinnovabili.

Il mining di bitcoin è diventato un settore chiave per lo stato del Texas a seguito del giro di vite della Cina di maggio scorso sulle società di mining industriali di bitcoin. Molti minatori si sono rivolti al Texas per le sue rinnovabili economiche e abbondanti, mentre altri hanno guardato al Kazakistan, alla Norvegia e al Canada per accedere all’elettricità verde a basso costo.