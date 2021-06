Elon Musk e Jack Dorsey terranno un panel sui Bitcoin

Elon Musk, imprenditore e CEO di Tesla, terrà un dibattito con Jack Dorsey, CEO di Twitter. Il dibattito si terrà in occasione di “The B Word”, evento virtuale organizzato dal Crypto Council for Innovation che si terrà il prossimo 21 luglio. In che modo si è concretizzato l’atteso confronto?

Nel corso di una discussione su Twitter, Jack Dorsey ha presentato “The B World” e invitato i suoi follower a seguirlo. “Man mano che sempre più compagnie e istituzioni entrano nel settore, vogliamo aiutare tutti a proteggere e diffondere ciò che rende lo sviluppo aperto di #Bitcoin così perfetto”, aveva scritto. Una risposta di Elon Musk ha spinto il CEO di Twitter a chiedergli esplicitamente di incontrarsi: “È ora di avere L’INCONTRO“, ha tweetato. La risposta di Elon Musk è stata un ironico “Per i bit-curiosi? Bene, facciamolo ;)”.

Durante l’evento Elon Musk sarà ospite di Jack Dorsey. Bisogna ricordare che i due abbracciano posizioni profondamente differenti sulle criptovalute: mentre Elon Musk ha recentemente sollevato la questione dell’impatto ambientale dei Bitcoin, cercando di agire presso le aziende attive nel mining degli USA solo in un secondo momento, Jack Dorsey da tempo studia – insieme con l’azienda Ark Invest, co-organizzatrice di “The B World” – in che modo impiegare energia pulita per minare Bitcoin. L’incontro sarà occasione per trovare una sintesi tra le due posizioni?

Altri partecipanti all’evento sono Cathie Wood, CEO di Ark Invest; Adam Back, fondatore di Blockstream; Michael Morell, ex direttore della Central Intelligence Agency; John Newbery, direttore di Brink, un’organizzazione no-profit incentrata sul sostegno dello sviluppo di Bitcoin per scopi sociali. L’obiettivo dell’evento, per gli organizzatori, è “destigmatizzare le narrative mainstream su Bitcoin”.