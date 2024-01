Emissioni di CO2 calano al livello degli anni '60, ecco come è stato possibile

Il 2023 ha visto l'Unione Europea ridurre le sue emissioni di biossido di carbonio derivanti dai combustibili fossili dell’8% rispetto al 2022, portando gli inquinanti a un livello più basso degli anni '60, secondo un'analisi del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea). Questa è la diminuzione annuale più significativa dopo il 2020, quando la pandemia di Covid-19 fermò fabbriche e voli.

Più della metà della diminuzione è derivata dall'uso di elettricità da fonti rinnovabili, con un aumento record di pannelli solari e turbine eoliche nel 2023. L'energia idroelettrica e nucleare (anch’essa senza emissioni di CO2) ha contribuito, grazie a un incremento della capacità dopo lavori di riparazione e siccità dell'anno precedente.

Ha pesato anche la diminuzione della domanda di elettricità, favorita dalle condizioni meteorologiche: ha contribuito all'8% della riduzione complessiva delle emissioni di CO2. Settori come l'industria e i trasporti hanno contribuito al restante 36%, con alcune aziende diventate più efficienti e altre producendo meno a causa degli alti prezzi del gas.

Sebbene la riduzione del 8% sia motivo di celebrazione, gli analisti avvertono che le emissioni stanno diminuendo ancora troppo lentamente. Isaac Levi del Crea sottolinea l'importanza di liberare l'UE dai combustibili fossili e ridurre la dipendenza da fornitori come la Russia.

L'Unione Europea, responsabile di buona parte del riscaldamento globale, ha promesso di ridurre le sue emissioni di gas serra del 55% entro la fine del decennio rispetto ai livelli del 1990, per poi raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Tuttavia, gli advisor climatici dell'UE affermano che il ritmo delle riduzioni deve aumentare notevolmente per raggiungere l'obiettivo del 2030.

Il consiglio consultivo europeo ha formulato 13 raccomandazioni, tra cui l'urgente eliminazione degli incentivi ai combustibili fossili, l'espansione del sistema europeo di prezzo delle emissioni per includere l'agricoltura e l'approvazione delle ultime leggi nel quadro europeo per il verde.

Immagine di copertina: gulzarkarimn