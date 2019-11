ePRICE: tanti sconti con sulle TV Philips

In attesa dell’imminente Black Friday ePRICE ci propone oggi un'interessante tornata di sconti, tutti dedicati alle TV Philips.

In attesa dell’imminente Black Friday ePRICE ci propone oggi un’interessante tornata di sconti, tutti dedicati alle TV Philips, con promozioni che vi permetteranno di acquistare il meglio del meglio dell’offerta TV dell’azienda olandese.

La punta di diamante di questo set di offerte? Certamente la Philips 55OLED854/12 da 55 pollici. Una poderosa TV OLED ultra piatta con tecnologia Ambilight, i cui LED intelligenti posizionati lungo i bordi proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. In questo modo l’illuminazione ambientale si sincronizzerà alle immagini, rendendo sia film che videogame più coinvolgenti. E non solo, perché il Philips 55OLED854/12 offre anche ottime prestazioni audio/video, grazie innanzitutto al supporto ai contenuti HDR10+, nonché ai formati audio Dolby, per offrire allo spettatore un’ottima soluzione di home cinema ad un prezzo, tutto sommato, davvero concorrenziale e scontato su ePRICE di ben 250€! Affrettatevi però, perché questa come altre offerte scadranno tra soli 2 giorni! Avrete tempo, quindi, solo fino alla fine di questa settimana (domenica 10 novembre) per effettuare i vostri acquisti ad i prezzi più vantaggiosi.

Prima di lasciarvi all’intero compendio di offerte Philips, vi ricordiamo la data del Black Friday è ormai imminente! Noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019. Il Natale è un momento importante dell’anno, meglio arrivarci preparati!

N.B. Se non diversamente segnalato i prezzi sul portale sono da intendersi già scontati.

