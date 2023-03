Sonos ha presentato i suoi nuovi smart speaker Sonos Era 300 e Sonos Era 100, due dispositivi progettati per offrire la migliore esperienza di audio spaziale con Dolby Atmos; la famiglia di speaker Era è stata ottimizzata da artisti e tecnici premiati per offrire un’esperienza d’ascolto coinvolgente, con nuove opzioni di connessione e tecnologia di ottimizzazione Trueplay. Sono Era 300 e Era 100, sono anche i primi speaker realizzati seguendo i nuovi standard di Sonos per una progettazione responsabile, che comprendono manutenzione a lungo termine, tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico e l’utilizzo di materiali riciclati (PCR).

Sonos Era 300 è progettato per i content creator, ossia per coloro che creano e ascoltano la propria musica. Tra le caratteristiche più di rilievo troviamo un’architettura acustica estremamente complessa abbinata ad un elegante design che rende lo smart speaker un vero e proprio oggetto d’arreddo. Era 300 è il primo speaker del brand capace di produrre un audio surround multicanale se usato come speaker posteriore in un sistema home theater.

Sonos Era 300

Sonos Era 100, invece, è il modello rinnovato dello storico e classico Sonos One; rispetto a quest’ultimo è leggermente più grande con un software e un hardware completamente rinnovato. L’architettura acustica è di nuova generazione e un design che offre bassi profondi e un audio stereo ricco di sfumature.

Caratteristiche comuni:

Un audio più sostenibile: Era 100 ed Era 300 sono realizzati in plastica riciclata da post consumo (PCR), mentre la carta utilizzata per l’imballaggio è ottenuta al 100% da fonti sostenibili. Inoltre, gli speaker sono progettati per ridurre al minimo il consumo di elettricità, grazie a un consumo energetico di soli due watt quando sono inattivi e a una nuova funzionalità avanzata di sospensione.

Progettati per durare nel tempo: tutti e due gli speaker sono stati progettati perché tu possa utilizzarli a lungo a casa tua. Per questo abbiamo privilegiato l’utilizzo delle viti rispetto a quello degli adesivi, così da facilitare la manutenzione e rendere più semplici lo smontaggio e la riparazione.

Interfaccia utente rinnovata e potente: Era 100 ed Era 300 hanno un’interfaccia utente rinnovata, intuitiva e potente, con un nuovo cursore capacitivo per la regolazione del volume che completa la gestione della musica veloce e attenta alla privacy offerta da Sonos Voice Control, l’app Sonos, Apple AirPlay 2 e il Bluetooth®.

Nuove opzioni di connessione: riproduci tutti i tuoi contenuti audio preferiti tramite il Wi-Fi o il Bluetooth e collega direttamente altri dispositivi audio, come un giradischi, con un cavo ausiliario e l’adattatore line-in di Sonos.

Ottimizzazione Trueplay per un pubblico più ampio: la tecnologia Trueplay utilizza la serie di microfoni di Era 100 ed Era 300 per ottimizzare l’audio in base all’acustica dell’ambiente. Basta un tocco nell’app Sonos. L’ottimizzazione è disponibile sia per dispositivi iOS che per dispositivi Android.

Era 300 ed Era 100 saranno entrambi disponibili a partire da fine marzo ad un prezzo, rispettivamente, di 499 e 279 euro.