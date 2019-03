Ericsson unico fornitore 5G per la rete danese dell’operatore TDC

In Danimarca l'operatore TDC ha deciso di affidare lo sviluppo della rete 5G interamente a Ericsson.

L’operatore danese TDC ha scelto Ericsson come partner di riferimento per lo sviluppo della sua intera rete 5G. In Danimarca l’azienda svedese si occuperà non solo della transizione ma anche della gestione del nuovo network tramite il suo Operations Engine.

Ericsson di fatto “modernizzerà l’intera rete di accesso radio (RAN) di TDC con le ultime soluzioni dell’Ericsson Radio System, mentre la Core network di TDC verrà modernizzata con la soluzione cloud Core dual-mode 5G di Ericsson”. Questo progetto conferma che potenzialmente in Europa nel caso dovessero essere adottate strategie restrittive nei confronti dei colossi cinesi esistono valide alternative.

L’implementazione hardware e software 5G curata da Ericsson inizierà nel 2019, in linea con l’atteso rilascio delle licenze radio. “Tramite progetti pilota, TDC metterà a disposizione il 5G per una selezione di clienti a partire dalla metà del 2019, con il lancio effettivo della rete 5G previsto in ottobre”, sottolinea Ericsson. La copertura totale del territorio danese è prevista per fine 2020.

L’accordo prevede anche l’aggiornamento della rete LTE 4G esistente e attività di Innovazione e Ricerca e Sviluppo, in seno al progetto ”Digital Denmark” – che prevede l’inizio di una nuova era per l’economia digitale e il miglioramento della reputazione della Danimarca come leader digitale.

TDC ed Ericsson collaboreranno per 5 anni concentrandosi sui servizi di gestione della rete (managed services) focalizzati sull’Intelligenza Artificiale e sulle soluzioni di Automazione dell’Operations Engine.

“L’accordo comprende le operazioni di rete, i servizi di intervento sul campo, la gestione della customer experience, la pianificazione e l’ottimizzazione della rete. I clienti di TDC trarranno vantaggio dalle migliori prestazioni di rete, gestite in modo proattivo da Ericsson, grazie all’intelligenza artificiale e alle soluzioni di automazione”, puntualizza l’azienda. “In base all’accordo, circa 100 professionisti di rete saranno trasferiti in Ericsson”.

Börje Ekholm, Presidente e CEO della società svedese, ha sottolineato che: “abbiamo aperto la strada allo sviluppo e alla standardizzazione del 5G e siamo di nuovo in prima linea nell’accensione e nello sviluppo del 5G in tutto il mondo. Siamo pronti a implementare le nostre soluzioni 5G, sia Radio che Core, ovunque nel mondo, per tutti i nostri clienti che ne hanno bisogno”.

“TDC è solo l’ultimo di una lunga lista di operatori in Europa per i quali accenderemo il 5G. Siamo lieti di collaborare con TDC non solo nella radio e nella core network 5G, ma anche nella relativa attività di ricerca e sviluppo e innovazione e nell’assoluta novità dei managed services potenziati dall’Operations Engine. Lavoreremo con TDC per digitalizzare l’economia danese e per garantire che i consumatori, le imprese e la società beneficino delle nuove esperienze, dei servizi e delle capacità offerte dal 5G”.