Altri 100€ di sconto sul robot aspirapolvere senza sacchetto (-25%)

Abbiamo visto molti robot aspirapolvere innovativi, ma l'Eureka Nere 10s è forse l'unico progettato senza sacchetto. Questo rappresenta un grande vantaggio, soprattutto per chi cerca un modello con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi, Amazon offre questo robot con uno sconto eccezionale di 100€ rispetto al precedente minimo storico. Un'offerta imperdibile, che porta il prezzo a soli 299,99€.

Eureka Nere 10s, chi dovrebbe acquistarlo?

Eureka Nere 10s è l’aspirapolvere robot ideale per chiunque desideri godere di un ambiente domestico pulito senza fatiche quotidiane. Grazie alla sua funzionalità stand-out di manutenzione autonoma fino a 45 giorni, è imbattibile per famiglie impegnate e amanti degli animali domestici che faticano a tenere il passo con la pulizia quotidiana.

La sua potenza di aspirazione da 4000Pa assicura che ogni tipo di sporco, dai peli degli animali ai detriti più ostinati sui tappeti, venga eliminato con una o massimo due passate. Inoltre, con un’autonomia di 180 minuti, è adatto a coprire ampi spazi abitativi senza necessità di ricariche frequenti. Il valore aggiunto di Eureka Nere 10s risiede anche nella sua tecnologia di navigazione con LiDAR, che garantisce la pianificazione intelligente dei percorsi e l’evitamento preciso degli ostacoli.

Questo è utile in case con bambini o animali, dove gli ostacoli sono più frequenti. La funzione di sollevamento automatico del mop lo rende versatile per diverse superfici, evitando il rischio di danneggiare tappeti o di lasciare residui d’acqua. Per coloro che amano la tecnologia e desiderano integrare la pulizia nelle loro routine smart home, il controllo tramite app e assistenti vocali offre un’ulteriore comodità, rendendo l'Eureka Nere 10s un must-have nelle abitazioni moderne.

