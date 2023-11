Euronics gioca d'anticipo: arrivano le prime offerte del Black Friday!

Come di certo già saprete, il Black Friday è sempre più vicino, ma Euronics ha deciso di anticiparlo con una serie di offerte davvero da non perdere. Sulla home del portale, infatti, campeggia l'anteprima del Black Friday. Le offerte non si limitano a una selezione limitata di prodotti, ma coprono una vasta gamma di categorie, dalla tecnologia, con tanti dispositivi smart e notebook, ai piccoli elettrodomestici per la casa, come i robot aspirapolvere.

Trattandosi di un anticipo delle offerte del Black Friday, questa iniziativa ha una durata limitata: infatti, avrete tempo solo fino al 15 novembre per approfittare degli incredibili sconti che vi ha riservato Euronics. Per sfruttare al meglio queste offerte, vi consigliamo di dare un'occhiata al catalogo dedicato e di approfittarne il prima possibile, per evitare di dover acquistare gli stessi prodotti altrove a un prezzo più elevato. Aggiungiamo che potrete anche dilazionare la spesa in 3 rate mensili scegliendo Klarna come metodo di pagamento.

Anteprima del Black Friday di Euronics, perché dovreste approfittarne?

L'anteprima del Black Friday di Euronics è un'opportunità eccezionale per chi aspettava con ansia questo periodo per fare i propri acquisti risparmiando davvero tanto. In tal senso, Euronics si distingue per la convenienza delle sue proposte, come nel caso dell'iRobot Roomba Combo, in grado sia di aspirare che di lavare, perfetto per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie. Ebbene, lo trovate in offerta ad appena 249,00€.

Questa nuova tornata promozionale di Euronics propone anche una ricca selezione di notebook per tutte le tasche in grado di soddisfare le esigenze di utenti diversi. Ad esempio, l'Apple MacBook Air M2 è uno dei notebook migliori in commercio, un prodotto top di gamma in offerta ad appena 1.199,00€. Il MacBook Air M2 è adatto agli studenti e ai professionisti in movimento, perché offre prestazioni di alto livello, grande facilità d'uso e un'eccellente autonomia, consentendo di lavorare e studiare in viaggio. Il processore M2 permette di gestire operazioni impegnative, come il montaggio video e l'uso di software grafici e aziendali, rendendolo un'ottima scelta per i creativi.

I prodotti menzionati hanno il costo più basso sul mercato al momento, il che rende gli acquisti ancor più vantaggiosi. Infatti, l'iRobot Roomba Combo su Amazon costa quasi 315€, una cifra ben più elevata dei 249,00€ proposti da Euronics. Al di là di questo, stiamo comunque parlando di un prodotto che raramente è in offerta e che, anzi, a volte subisce improvvise impennate di prezzo, arrivando a sfiorare i 370€ agli inizi di ottobre.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di queste incredibili offerte. Vi ricordiamo però che l'anticipo del Black Friday durerà solo fino al 15 novembre, per cui vi invitiamo a fare i vostri acquisti quanto prima.

