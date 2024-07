Videocamera EZVIZ a meno di 50€, un'offerta che non troverete ovunque

Se cercate una videocamera di sorveglianza capace di monitorare 24 ore su 24 e di rilevare e seguire i momenti cruciali, la compatta ma eccellente EZVIZ H8c è la scelta perfetta per voi. Questo modello offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie a un'offerta imperdibile del 44% disponibile attualmente su Unieuro. Potete acquistare la EZVIZ H8c al prezzo di soli 49,99€ invece di 89,99€.

Vedi offerta su Unieuro

EZVIZ H8c, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto della telecamera EZVIZ H8c 2K è consigliato per chi cerca un dispositivo di sorveglianza esterno di alta qualità, in grado di offrire una visione a 360 gradi senza angoli morti grazie alla sua risoluzione 2K. Questa telecamera è l'ideale per le famiglie che desiderano sentirsi sicure 24 ore su 24, monitorando la propria casa con un occhio attento.

Grazie al rilevamento intelligente, che distingue le persone dalla normale attività o animali domestici, ogni movimento sospetto non passa inosservato. Unendo quanto appena detto con la funzione di tracciamento automatico, questa EZVIZ è perfetta per chi vuole avere il controllo totale sulla sicurezza della propria abitazione. Inoltre, si presta bene anche per coloro che cercano una telecamera di sicurezza che sia non solo efficace, ma anche semplice da installare e gestire.

Grazie all’app EZVIZ, è possibile impostare più angoli di visione e comunicare in modo bidirezionale, permettendo agli utenti di parlare e ascoltare chi si trova davanti alla telecamera, anche in loro assenza. Come se non bastasse, la sua robustezza e durabilità la rendono adeguata in tutte le condizioni atmosferiche. Infine, la sua compatibilità con la tecnologia di compressione H.265 assicura file di dimensioni ridotte, semplificando la gestione dello spazio di archiviazione.

Vedi offerta su Unieuro