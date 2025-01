Ecco l’offerta che ti farà comprare il robot aspirapolvere EZVIZ a 199€

L'acquisto del robot aspirapolvere EZVIZ RE5 a 199€ rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca una soluzione tecnologica moderna e completa per la pulizia della propria casa. Grazie a un coupon da 20€, il prezzo finale di 199€ consente di portare a casa un dispositivo che integra tra le più recenti tecnologie nella cura dei pavimenti, promettendo di ridurre notevolmente il tempo dedicato alle faccende domestiche. Con funzionalità che vanno dalla semplice aspirazione al lavaggio dei pavimenti, il RE5 è una delle proposte più complete della sua categoria.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

EZVIZ RE5, chi dovrebbe acquistarlo?

EZVIZ RE5 è un vero e proprio 2 in 1: è infatti in grado di aspirare e lavare i pavimenti, garantendo una pulizia approfondita su ogni tipo di superficie. La sua azione è efficace contro polvere, capelli e macchie, rendendolo ideale per chi desidera una casa pulita senza sforzi. La presenza di un serbatoio da 300 ml di acqua pulita permette al robot di eseguire un lavaggio delicato ma accurato, che può essere personalizzato in base alle esigenze di ciascun pavimento. Inoltre, il RE5 è equipaggiato con un sistema che rileva automaticamente i tappeti e aumenta la potenza di aspirazione quando necessario, per un risultato ottimale anche su superfici più difficili.

La tecnologia di navigazione del RE5 è un altro dei suoi punti di forza. Grazie all'integrazione del sistema LDS LiDAR e dei rilevatori a infrarossi, il robot è in grado di evitare ostacoli con precisione e di mappare la casa in modo strategico, per una pulizia efficiente e senza errori. Questo gli consente di esplorare ogni angolo della casa e di pianificare il percorso migliore per coprire l'intera area da pulire. L'efficacia della navigazione è potenziata dal sistema di pianificazione del percorso, che assicura che nessuna zona venga trascurata, nemmeno nelle abitazioni più complesse.

Il controllo del robot aspirapolvere è semplice e comodo grazie all'app EZVIZ, che permette agli utenti di personalizzare la mappa della casa, impostare piani di pulizia per le diverse stanze e gestire l'intera esperienza di pulizia a distanza. Inoltre, il RE5 è dotato di una funzione di auto-ritorno alla base di ricarica, che gli consente di tornare automaticamente alla sua stazione di ricarica quando la batteria è bassa, per poi riprendere il lavoro dove lo aveva interrotto. Con una capacità di coprire fino a 300 m², il RE5 è perfetto per le case di dimensioni medie e grandi.

