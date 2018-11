Facebook Messenger, presto si potranno cancellare i messaggi inviati

In Facebook Messenger arriva l’opzione per cancellare un messaggio inviato. Una funzione già disponibile con altri servizi, come Gmail o Whatsapp, arriva dunque anche sul popolare strumento di comunicazione gestito da Facebook e presente sugli smartphone di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

Messenger concederà dieci minuti per cancellare un messaggio inviato, per riparare a un semplice errore o magari perché il mittente ha cambiato idea. Un tempo ridotto rispetto per esempio a Whatsapp, dove abbiamo fino a un’ora per cancellare.

Si è parlato diverse volte di questa nuova funzione, più o meno dallo scorso aprile, e sembra che ormai l’azienda fondata da Mark Zuckerberg sia pronta a distribuirlo ai propri utenti. Presto quindi potremo mandare messaggi in modo ancora più veloce e compulsivo, contando sul fatto che in caso di necessità potremo fare un passo indietro e dare il classico colpo di spugna per cancellare la lavagna.

Per alcuni la novità potrebbe generare un po’ di confusione, perché attualmente è già possibile selezionare un messaggio e cancellarlo. Tuttavia questa operazione rimuove il contenuto solo dalla nostra parte della conversazione, mentre invece il destinatario continua a vederlo. Con la nuova funzione di rimozione, invece, il messaggio sarà eliminato da entrambe le parti.