DJI Neo Combo Fly More: il drone ideale per principianti e appassionati non è mai costato COSI' POCO!

Se siete alla ricerca di un mini drone con fotocamera 4K compatto, leggero e incredibilmente semplice da usare, questa è l'occasione perfetta per voi. Il nuovo DJI Neo Combo Fly More è disponibile su Amazon a soli 299€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo originale di 349€. Si tratta del minimo storico per un dispositivo pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo dei droni o per chi vuole un'alternativa leggera, portatile e performante.

DJI Neo Combo Fly More, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un peso di appena 135 grammi, DJI Neo rientra nelle categorie A1 e A3, risultando conforme alla normativa C0 e quindi utilizzabile senza necessità di patentino o esami di certificazione. Questa caratteristica lo rende ideale per l'uso ricreativo anche in contesti urbani o durante eventi all'aperto, come picnic o gite tra amici. Inoltre, grazie alla funzione di decollo dalla mano, potrete farlo partire semplicemente premendo un pulsante, senza radiocomando, rendendo l'intera esperienza accessibile anche ai principianti.

Nonostante la semplicità d'uso, DJI Neo offre prestazioni degne di un drone professionale. La fotocamera UHD 4K integrata, combinata con la tecnologia di stabilizzazione delle immagini firmata DJI e con una buona resistenza al vento, garantisce riprese fluide e di alta qualità anche in movimento. Il sistema di tracciamento del soggetto vi permetterà di registrarvi automaticamente mentre camminate, correte o pedalate, mentre le otto modalità creative QuickShot vi consentiranno di ottenere effetti cinematografici con un solo tocco.

La versione Fly More Combo include il drone DJI Neo, il radiocomando RC-N3, tre batterie e un hub di ricarica a due vie, offrendo una maggiore autonomia e comodità di utilizzo per le vostre giornate all'aperto. La presenza della paraeliche integrale garantisce inoltre un volo più sicuro anche in ambienti chiusi o tra gli alberi.

Al prezzo promozionale di 299€, DJI Neo Combo Fly More rappresenta una delle offerte più interessanti del momento nel segmento dei droni compatti. Un dispositivo perfetto per chi cerca divertimento, tecnologia e creatività in un solo prodotto, ora ad un prezzo più che vantaggioso.

