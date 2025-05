Il 12 maggio alle ore 20:45 andrà in scena uno dei big match più attesi del finale di stagione di Serie A: Atalanta - Roma. La sfida, fondamentale in ottica Champions League, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma ufficiale per lo streaming della Serie A in Italia. Anche se vi trovate all'estero, ci sono soluzioni efficaci per non perdere neanche un minuto dell’incontro: continuate a leggere per scoprire come seguirlo in diretta, ovunque vi troviate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Roma in TV e streaming

La partita Atalanta - Roma è prevista per le 20:45 del 12 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Atalanta arriva a questa sfida forte di un momento positivo. Nelle ultime cinque partite di campionato, la squadra di Gian Piero Gasperini ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, risultati che le hanno permesso di scalare la classifica fino al 3° posto, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. I bergamaschi stanno dimostrando solidità sia in fase offensiva che difensiva, e la spinta del Gewiss Stadium potrebbe rivelarsi un fattore decisivo.

Anche la Roma è in un buon momento di forma. I giallorossi hanno ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque uscite in campionato, mostrando una certa continuità sotto la guida di Daniele De Rossi. Attualmente al 5° posto, i capitolini puntano con decisione a strappare un piazzamento tra le prime quattro, consapevoli che lo scontro diretto contro l’Atalanta sarà determinante. Una vittoria a Bergamo significherebbe non solo tre punti pesantissimi, ma anche un chiaro segnale alle concorrenti.

Probabili formazioni Atalanta - Roma

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, De Roon, Toloi; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Kateleare, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angeliño; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall’Italia, potete comunque guardare Atalanta - Roma in streaming su DAZN utilizzando un servizio VPN. Le migliori VPN permettono di connettersi a un server italiano, simulando così la vostra presenza in Italia e consentendo l’accesso al catalogo italiano di DAZN. Tra le opzioni più affidabili e performanti ci sono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark. Una volta attivata la VPN, basterà accedere al vostro account DAZN per seguire in diretta la sfida decisiva tra nerazzurri e giallorossi.