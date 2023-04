La festa della mamma si avvicina e voi ancora non avete trovato un’idea regalo che sia davvero convincente? Il nostro consiglio è di dare un’occhiata alla fantastica iniziativa proposta da Dyson, uno dei brand leader nella produzione di elettrodomestici per la casa e articoli per la cura dei capelli.

Con l’acquisto di Dyson Airwap e Dyson Supersonic, infatti, riceverete direttamente nel carrello una spazzola piatta Dyson dal valore di 29€ in regalo. Dunque vi consigliamo di non farti scappare l’occasione e di portare a termine l’acquisto quanto prima! Soprattutto tenendo presente che acquistando sullo store non solo otterrete la spedizione gratuita, ma potrete anche scegliere di pagare il prodotto in 3 comode rate senza interessi, grazie a Klarna!

La spazzola, inclusa in omaggio, è pensata appositamente per lisciare i capelli prima dello styling o durante l’asciugatura. Progettata per il massimo comfort durante l’uso, è dotata di un’impugnatura appesantita per un perfetto bilanciamento, una sospensione a cuscino d’aria per il comfort del cuoio capelluto, e una finitura in metallo anodizzato pensata per durare a lungo.

Non meno importante, è realizzata in materiale termoresistente fino a 150˚C, per cui è ideale per essere utilizzata con il vostro asciugacapelli. Acquistando in questi giorni, inoltre, potrete acquistare delle versioni limitate degli articoli. Tra le proposte aderenti all’iniziativa, infatti, c’è proprio lo Styler per capelli Dyson Airwrap Complete Long nell’edizione speciale Pervinca/Rosé, dal colore unico e stiloso. Questo prodotto, è progettato appositamente per chi vede gestire capelli lunghi, anche oltre le scapole. Attira e avvolge la chioma, per uno styling eccellente ma senza calore estremo che potrebbe rovinare i capelli.

In alternativa il Dyson Supersonic nell’edizione speciale Pervinca/Rosé, rarissima da trovare sugli store a un costo non sovrapprezzato. L’articolo in questione è in grado di assicurarvi un’asciugatura rapida, a temperature ridotte ed è progettato per tutte le tipologie di capelli, anche i ricci. Inoltre, il controllo intelligente del calore aiuta a proteggere la luminosità e la salute dei vostri capelli, in maniera totalmente autonoma.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Dyson dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione.

