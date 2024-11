Finale di Coppa Davis: dove vedere Italia - Olanda in TV e streaming

La finale di Coppa Davis 2024 vedrà l'Italia affrontare l'Olanda domenica 24 novembre alle 16:00 presso la Martin Carpena Arena di Malaga, dove gli azzurri proveranno a confermarsi campioni dopo il trionfo del 2023. Questo incontro si preannuncia ricco di aspettative per la squadra italiana.

L'Italia può contare su un bilancio storico decisamente favorevole nei confronti con l'Olanda, avendo vinto 9 dei 10 precedenti scontri diretti. L'unica sconfitta risale addirittura al lontano 1923, un dato che conferma la tradizionale supremazia azzurra in questa sfida. La nazionale italiana si presenta all'appuntamento con una formazione di assoluto valore, composta da Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sotto la guida esperta del capitano Filippo Volandri.

Dove vedere Italia - Olanda in TV e streaming

L'incontro Italia - Olanda previsto per le 16:00 del 24 novembre sarà trasmesso in diretta Sky, sui canali Rai e su RAI Play.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Italia: gli azzurri si presentano alla finale in un momento estremamente positivo, guidati da Jannik Sinner, attualmente numero uno al mondo e in uno stato di forma eccezionale. La squadra italiana può contare su una formazione di altissimo livello, con Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori a completare il roster a disposizione del capitano Volandri. Il recente successo nella Coppa Davis 2023 e la vittoria nel girone di qualificazione a Bologna contro gli stessi olandesi rappresentano importanti precedenti positivi per il morale della squadra.

Situazione Olanda: gli Orange arrivano alla finale dovendo fare i conti con una tradizione decisamente sfavorevole nei confronti con l'Italia. Nei dieci precedenti storici, l'Olanda ha ottenuto una sola vittoria, risalente addirittura al 1923, nel primo confronto tra le due nazionali. Da allora, sono arrivate nove vittorie consecutive per gli azzurri, incluso il successo nel recente incontro disputato nel girone di qualificazione a Bologna di quest'anno, dove l'Italia si è imposta per 2-1.

Come vedere Italia - Olanda dall'estero

Per i tifosi della Coppa Davis che si trovano all'estero, ma non vogliono comunque rinunciare a seguire la finale, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare ogni tipo di restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.